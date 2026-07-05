به گزارش خبرنگار مهر، موسی جوینده، رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی و مسئول کمیته مواکب ستاد هماهنگی تشییع پیکر مطهر «رهبر شهید» ظهر یکشنبه در شورای اداری استان با تسلیت شهادت «رهبر شهید» از همکاری استاندار، اعضای ستاد و دستگاه‌های اجرایی در آماده‌سازی مواکب قدردانی کرد و اظهار داشت: با هماهنگی انجام شده، تاکنون ۱۸۲ موکب برای خدمت‌رسانی به زائران در استان و مشهد مقدس ساماندهی و مستقر شده‌اند.

وی افزود: از این تعداد، ۸۲ موکب در مشهد مقدس مستقر هستند و وظیفه خدمت‌رسانی به زائران مراسم تشییع را بر عهده دارند و ۱۰۰ موکب نیز در محورهای پرتردد خراسان جنوبی به زائران و مسافران خدمات ارائه می‌کنند.

استقرار مواکب در چهار محور اصلی استان

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی با اشاره به جانمایی مواکب گفت: مواکب در چهار محور اصلی تردد زائران از مسیرهای سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد و اصفهان مستقر شده‌اند و از ورودی‌های استان تا خروجی به سمت خراسان رضوی، خدمات‌رسانی به صورت مستمر انجام می‌شود.

جوینده ادامه داد: بیشترین تعداد مواکب در شهرستان قاینات مستقر شده و در مسیرهای نهبندان، سربیشه، مود، بیرجند، قاین، خضری، طبس، بشرویه، فردوس، اسلامیه و دیگر نقاط پرتردد نیز مواکب برای پذیرایی از زائران فعالیت می‌کنند.

وی با بیان اینکه در کنار هر موکب، امکانات لازم برای خدمت‌رسانی فراهم شده است، افزود: نانوایی‌های سیار نیز در تعدادی از این ایستگاه‌ها مستقر شده‌اند تا نان گرم مورد نیاز زائران به صورت مستمر تأمین شود.

رئیس کمیته مواکب ستاد هماهنگی تشییع «رهبر شهید» خاطرنشان کرد: در تمامی مواکب، وعده‌های صبحانه، ناهار و شام و همچنین چای، شربت و دیگر خدمات رفاهی برای زائران پیش‌بینی شده است تا مسافران با آرامش بیشتری مسیر خود را ادامه دهند.

همزمانی خدمت به زائران تشییع و آمادگی برای اربعین

جوینده با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی در تأمین اقلام مورد نیاز مواکب اظهار کرد: با حمایت استاندار و دستگاه‌های مسئول، سهمیه آرد، شکر، قند، چای و سایر اقلام مورد نیاز به شهرستان‌ها اختصاص یافته و در اختیار مواکب قرار گرفته است.

وی با اشاره به مشارکت گسترده مردم و شهرداری‌ها افزود: بسیاری از مواکب با همت نیروهای مردمی برپا شده‌اند و برخی شهرداری‌ها نیز با ایجاد فضاهای مناسب، خدمات ویژه‌ای به زائران ارائه می‌کنند.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی با بیان اینکه همزمان با این مأموریت، برنامه‌ریزی برای اربعین حسینی نیز آغاز شده است، گفت: در حال حاضر عملیات اجرایی اربعین نیز در دستور کار قرار دارد و ۶۵ موکب خراسان جنوبی برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین سازماندهی شده‌اند.

جوینده با اشاره به پیش‌بینی افزایش زائران اربعین نسبت به سال گذشته، افزود: همه ظرفیت‌های استان برای خدمت‌رسانی به زائران مراسم تشییع «رهبر شهید» و همچنین زائران اربعین حسینی به کار گرفته شده و دستگاه‌های اجرایی، نیروهای نظامی و انتظامی و مجموعه‌های مردمی همکاری مطلوبی در این زمینه دارند.