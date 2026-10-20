علیرضا مختاری صاحب مدال برنز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های پارادوومیدانی بازی های پاراآسیایی با برگزاری رقابت های پرتاب دیسک در کلاس F۵۱ / F۵۲ / F۵۳ پیگیری شد.

دراین بخش از مسابقات، علیرضا مختاری با پرتاب ۲۰.۲۰ متر و کسب امتیاز ۷۴۹ موفق به کسب مدال برنز شد.