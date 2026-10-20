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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۹

بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

علیرضا مختاری صاحب مدال برنز شد

علیرضا مختاری صاحب مدال برنز شد

علیرضا مختاری در رقابت های پارادوومیدانی به مدال برنز پرتاب دیسک دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های پارادوومیدانی بازی های پاراآسیایی با برگزاری رقابت های پرتاب دیسک در کلاس F۵۱ / F۵۲ / F۵۳ پیگیری شد.

دراین بخش از مسابقات، علیرضا مختاری با پرتاب ۲۰.۲۰ متر و کسب امتیاز ۷۴۹ موفق به کسب مدال برنز شد.

کد مطلب 6984150

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