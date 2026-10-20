عودت ۳۵۰ میلیاردی وجوه کلاهبرداری شده به حساب مالباختگان در اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جواد تقوی با اشاره به زنگ خوری ۱۴ هزار و ۷۵۱ موردی تلفن مرکز امداد و فوریت های سایبری پلیس فتای استان اردبیل از ابتدای سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: طی این مدت کارشناسان پلیس فتا به ۲ هزار و ۷۳۰ مراجعه کننده ارشاد و راهنمایی های لازم را در حوزه های آگاهسازی، آموزش همگانی و افزایش سواد رسانه ای و سایبری ارائه داده اند.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری بیش از ۲ هزار و ۶۲۷ مورد خدمات در حوزه های مختلف توسط کارشناسان پلیس فتای استان اردبیل به اقشار اجتماعی ارائه شده است؛ افزود: کلاهبرداری رایانه ای، برداشت غیرمجاز اینترنتی، هتک حیثیت و نشر اکاذیب دارای بیشترین فراوانی وقوع جرایم سایبری در استان اردبیل هستند.

فرمانده انتظامی استان اردبیل گفت: از ابتدای سال جاری و با بررسی های تخصصی و اقدام سریع، به موقع و هوشمندانه کارآگاهان پلیس فتای استان اردبیل ۳۵۰ میلیارد ریال وجوه کلاهبرداری شده به حساب مالباختگان عودت و بازگردانده شده؛ که در این رابطه ۲ هزار و ۴۴۷ حساب بانکی متعلق به کلاهبرداران مسدود شده است.