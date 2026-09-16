کشف ۲۰۰ میلیاردی نهاده های دامی خارجی قاچاق در محور اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جواد تقوی اظهار کرد: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و پیشگیری و مقابله با فعالیت های مجرمانه قاچاقچیان و ناامن کنندگان اقتصاد کشور، ماموران پلیس امنیت اقتصادی اردبیل موفق به توقیف ۳ دستگاه کامیون حامل نهاده های دامی خارجی قاچاق شدند.

وی افزود: در بازرسی از کامیون های توقیف شده ۷۵ تن نهاده دامی خارجی قاچاق که از جنوب کشور به مقصد اردبیل و جهت تحویل به یک شرکت بارگیری شده بود؛ کشف و ۳ نفر در این رابطه دستگیر و یک باند سازمان یافته منهدم گردید.

فرمانده انتظامی استان اردبیل با اشاره به همکاری اطلاعاتی سپاه با پلیس در کشف و توقیف این محموله ها گفت: ارزش نهاده های دامی خارجی قاچاق کشف شده توسط کارشناسان ۲۰۰ میلیارد برآورده شده است.

سردار تقوی با بیان اینکه دستگیری ۲ عضو دیگر این باند به صورت ویژه در دستور کار پلیس است؛ تصریح کرد: دستگیر شدگان با صدور قرار وثیقه از سوی مقام قضائی روانه زندان شده و کشفیات به دست آمده تحویل جهاد کشاورزی اردبیل شد.