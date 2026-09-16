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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۹

کشف ۲۰۰ میلیاردی نهاده های دامی خارجی قاچاق در محور اردبیل

کشف ۲۰۰ میلیاردی نهاده های دامی خارجی قاچاق در محور اردبیل

اردبیل - فرمانده انتظامی استان اردبیل از کشف ۷۵ تن نهاده خارجی قاچاق به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال در عملیات ماموران پلیس امنیت اقتصادی اردبیل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جواد تقوی اظهار کرد: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و پیشگیری و مقابله با فعالیت های مجرمانه قاچاقچیان و ناامن کنندگان اقتصاد کشور، ماموران پلیس امنیت اقتصادی اردبیل موفق به توقیف ۳ دستگاه کامیون حامل نهاده های دامی خارجی قاچاق شدند.

وی افزود: در بازرسی از کامیون های توقیف شده ۷۵ تن نهاده دامی خارجی قاچاق که از جنوب کشور به مقصد اردبیل و جهت تحویل به یک شرکت بارگیری شده بود؛ کشف و ۳ نفر در این رابطه دستگیر و یک باند سازمان یافته منهدم گردید.

فرمانده انتظامی استان اردبیل با اشاره به همکاری اطلاعاتی سپاه با پلیس در کشف و توقیف این محموله ها گفت: ارزش نهاده های دامی خارجی قاچاق کشف شده توسط کارشناسان ۲۰۰ میلیارد برآورده شده است.

سردار تقوی با بیان اینکه دستگیری ۲ عضو دیگر این باند به صورت ویژه در دستور کار پلیس است؛ تصریح کرد: دستگیر شدگان با صدور قرار وثیقه از سوی مقام قضائی روانه زندان شده و کشفیات به دست آمده تحویل جهاد کشاورزی اردبیل شد.

کد مطلب 6948712

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