زینب مرادی نایب قهرمان شد؛ هاشمیه متقیان برنز گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های پارادوومیدانی بازی های پاراآسیایی و در پرتاب نیزه زنان کلاس F۵۵/F۵۶ زینب مرادی با رکورد ۲۲.۹۶ متر به مدال نقره دست یافت.

در این ماده، هاشمیه متقیان با رکورد ۲۲.۹۴ متر موفق به کسب مدال برنز شد.