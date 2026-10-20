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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۴

بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

زینب مرادی نایب قهرمان شد؛ هاشمیه متقیان برنز گرفت

زینب مرادی نایب قهرمان شد؛ هاشمیه متقیان برنز گرفت

پاردوومیدانی ایران در ادامه بازی های پاراآسیایی توسط زینب مرادی و هاشمیه متقیان صاحب دو مدال نقره و برنز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های پارادوومیدانی بازی های پاراآسیایی و در پرتاب نیزه زنان کلاس F۵۵/F۵۶ زینب مرادی با رکورد ۲۲.۹۶ متر به مدال نقره دست یافت.

در این ماده، هاشمیه متقیان با رکورد ۲۲.۹۴ متر موفق به کسب مدال برنز شد.

کد مطلب 6984162

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