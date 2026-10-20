زینب مرادی نایب قهرمان شد؛ هاشمیه متقیان برنز گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های پارادوومیدانی بازی های پاراآسیایی و در پرتاب نیزه زنان کلاس F۵۵/F۵۶ زینب مرادی با رکورد ۲۲.۹۶ متر به مدال نقره دست یافت.
در این ماده، هاشمیه متقیان با رکورد ۲۲.۹۴ متر موفق به کسب مدال برنز شد.
پاردوومیدانی ایران در ادامه بازی های پاراآسیایی توسط زینب مرادی و هاشمیه متقیان صاحب دو مدال نقره و برنز شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های پارادوومیدانی بازی های پاراآسیایی و در پرتاب نیزه زنان کلاس F۵۵/F۵۶ زینب مرادی با رکورد ۲۲.۹۶ متر به مدال نقره دست یافت.
در این ماده، هاشمیه متقیان با رکورد ۲۲.۹۴ متر موفق به کسب مدال برنز شد.
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