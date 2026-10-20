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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۲

مسیرگشایی چاوان چای برای پیشگیری از سیلاب آغاز شد

مسیرگشایی چاوان چای برای پیشگیری از سیلاب آغاز شد

بناب- فرماندار بناب از آغاز عملیات مسیرگشایی در رودخانه چاوان چای با هدف پیشگیری از مخاطرات احتمالی ناشی از بارش‌های شدید و سیلاب در پی پدیده اقلیمی ال‌نینو خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین قلعه‌ای عصر سه شنبه در بازدید از روند اجرای این طرح با اشاره به اهمیت اقدامات پیشگیرانه در مدیریت بحران گفت: اجرای مصوبات ستاد مدیریت بحران و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از حوادث طبیعی، از اولویت‌های شهرستان است.

وی افزود: عملیات مسیرگشایی رودخانه چاوان‌چای با همکاری امور منابع آب، شهرداری بناب و مدیریت شهرک صنعتی آغاز شده و در مرحله نخست، مسیری به طول ۳۰۰ متر و عرض ۳۰ متر در حدفاصل کمربندی عجب‌شیر ـ بناب تا تصفیه‌خانه فاضلاب شهر بناب ایجاد می‌شود.

فرماندار بناب با تأکید بر ضرورت بازگشایی مسیر جریان آب و رفع نقاط حادثه‌خیز اظهار کرد: با توجه به وجود زیرساخت‌های مهم و مراکز عمومی در این محدوده، از جمله سایت دانشگاه بناب، تصفیه‌خانه فاضلاب و پارک‌های فدک و کودک، اجرای این طرح نقش مهمی در کاهش خطر آب‌گرفتگی و پیشگیری از خسارت به تأسیسات شهری و اماکن عمومی دارد.

قلعه‌ای خاطرنشان کرد: مدیریت بحران تنها به زمان وقوع حوادث محدود نمی‌شود، بلکه شناسایی نقاط پرخطر، اجرای اقدامات پیشگیرانه و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول باید پیش از بروز حوادث با جدیت دنبال شود.

در این بازدید، بهمن حدادی، رئیس اداره امور منابع آب شهرستان، نیز حضور داشت و روند اجرای عملیات مسیرگشایی و اقدامات انجام‌شده برای کاهش خطرات احتمالی در محدوده رودخانه چاوان‌چای مورد بررسی قرار گرفت.

این عملیات در راستای مصوبات ستاد مدیریت بحران شهرستان بناب و با هدف افزایش ظرفیت عبور جریان آب و کاهش احتمال بروز سیلاب و خسارت به زیرساخت‌های منطقه در حال اجراست.

کد مطلب 6984273

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