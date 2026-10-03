به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان ظهر شنبه در بازدید نظارتی از سکوهای جمع‌آوری شیر و واحدهای لبنیاتی شهرستان سمنان، با اشاره به تولید روزانه بیش از ۳۵ تن شیر در شهرستان، افزود: ساماندهی فرآیند جمع‌آوری و توزیع شیر خام ضروری است.

وی با بیان اینکه بخشی از شیر تولیدی شهرستان از طریق سکوهای جمع‌آوری و بخشی نیز مستقیماً به کارخانه‌های لبنی ارسال می‌شود، افزود: بخشی از تولید شیر بدون نظارت کافی در سطح شهر توزیع می‌شود که این روند نیازمند ساماندهی است.

فرماندار سمنان با اشاره به فعالیت دو سکوی جمع‌آوری شیر در شهرستان، اظهار کرد: با وجود ظرفیت ایجاد شده و هزینه‌های انجام گرفته برای راه‌اندازی این سکوها، میزان شیر تحویلی به این مراکز متناسب با میزان تولید شهرستان نیست و باید از ظرفیت موجود برای ساماندهی فرآیند جمع‌آوری و عرضه استفاده شود.

صمیمیان از اجرای سازوکار جدید عرضه شیر خام از ابتدای آبان‌ماه خبر داد و بیان کرد: واحدهای لبنیاتی نباید به صورت مستقیم نسبت به تهیه و توزیع شیر خام اقدام کنند و تأمین شیر مورد نیاز آنها باید از طریق سکوهای جمع‌آوری انجام شود.

وی نظارت بر اجرای این فرآیند را نیازمند همکاری دستگاه‌های مرتبط دانست و یادآور شد: جهاد کشاورزی، دامپزشکی، بازرسی اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه باید بر روند جمع‌آوری، عرضه و توزیع شیر نظارت داشته باشند.

فرماندار سمنان با تأکید بر اهمیت سلامت مردم در عرضه فرآورده‌های لبنی، خاطر نشان کرد: سلامت و جان مردم برای ما اولویت دارد و با واحدهایی که خارج از چارچوب‌های قانونی اقدام به عرضه و توزیع شیر کنند، مطابق مقررات برخورد خواهد شد.