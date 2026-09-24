به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه چهارشنبه در شورای آرد و نان سمنان در فرمانداری، با اشاره به ضرورت رعایت حقوق مردم، اظهار کرد: نظارت بر عملکرد نانواییها باید با جدیت دنبال شود و موارد تخلف پس از بررسی دقیق، در چارچوب ضوابط قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی با اشاره به گزارشهای مربوط به عرضه خارج از شبکه آرد، خواستار تعیین تکلیف پروندههای تشکیلشده و ارائه گزارش دقیق از روند رسیدگی به آنها شد و افزود: آرد دولتی متعلق به مردم است و در صورت کشف و ضبط آرد، باید وضعیت آن بهصورت شفاف مشخص و نتیجه اقدامات نظارتی به فرمانداری اعلام شود.
دریافت وجه برای کنجد باید مطابق ضوابط باشد
فرماندار سمنان درباره عرضه نان کنجدی نیز گفت: دریافت وجه بابت کنجد باید مطابق ضوابط و با انتخاب مردم انجام شود و نانواییها حق ندارند محصول یا هزینهای را به مشتری تحمیل کنند.
صمیمیان افزود: در صورت بروز تخلف در این زمینه، موضوع باید از مسیر قانونی پیگیری شود.
وی بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان اتحادیه نانوایان، جهاد کشاورزی، تعزیرات، بهداشت و دستگاههای نظارتی تأکید کرد و گفت: نظارت بر نانواییها باید بهصورت مستمر و هماهنگ انجام شود.
فرماندار سمنان ادامه داد: گزارش تخلفات پس از بررسی و احراز، باید از مسیر مشخص و با هماهنگی شورای آرد و نان شهرستان اطلاعرسانی شود.
ابلاغ ضوابط به نانواییها
صمیمیان از تهیه فرم اطلاعرسانی و تعهد نانواییها نسبت به رعایت ضوابط خبر داد و بیان کرد: موارد مربوط به وزن چانه، ساعت پخت، کارتخوان، قیمت، نحوه عرضه نان و سایر ضوابط باید به نانواییها ابلاغ شود.
وی افزود: پس از اطلاعرسانی و در صورت تکرار تخلف، اقدامات قانونی و کاهش سهمیه بر اساس مقررات انجام خواهد شد.
فرماندار سمنان همچنین خواستار تعیین تکلیف سریع درخواستهای باقیمانده و ساماندهی وضعیت نانواییهای شهرستان شد و گفت: هدف از تصمیمات شورای آرد و نان، تأمین نان مورد نیاز مردم، حمایت از نانوایان قانونمدار و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان است.
صمیمیان تأکید کرد: همه دستگاههای مرتبط باید در اجرای مصوبات شورای آرد و نان همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشند.
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