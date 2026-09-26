قیمت بالای پوشاک در سمنان قابل قبول نیست؛ رعایت ضوابط اولویت اصناف

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان ظهر شنبه در بازدید میدانی از واحدهای صنفی عرضه پوشاک سمنان ضمن ابراز عدم رضایت از قیمت پوشاک در برخی نقاط شهرستان خواستار الزام رعایت ضوابط برای فعالان صنفی در شهرستان سمنان شد.
وی با اشاره به استمرار بازدیدهای نظارتی از واحدهای صنفی سمنان افزود: این بازدیدها با هدف بررسی وضعیت بازار و صیانت از حقوق مردم انجام میشود و واحدهای صنفی باید ضوابط قانونی مربوط به قیمتگذاری و میزان سود را رعایت کنند.
فرماندار سمنان با اشاره به مشاهده برخی موارد تخلف در واحدهای عرضه پوشاک، گفت: در برخی واحدها سودی بالاتر از میزان تعیینشده اعمال شده است که این موارد باید از سوی دستگاههای نظارتی و اتحادیه مربوط بررسی و در صورت احراز تخلف، مطابق قانون رسیدگی شود.
صمیمیان با اشاره به وضعیت قیمت برخی واحدهای صنفی پوشاک در سمنان، افزود: در جریان بازدیدها، واحدهایی نیز مشاهده شد که قیمتهای مناسب و قابل قبولی داشتند که از رعایت ضوابط و همکاری این واحدها قدردانی میشود.
وی از اتحادیه پوشاک، اتاق اصناف و دستگاههای نظارتی خواست نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی را بهصورت مستمر انجام دهند و اظهار کرد: نظارت بر واحدهای صنفی نباید به مقاطع خاص محدود شود و لازم است با برنامهریزی منظم، وضعیت قیمتگذاری و رعایت ضوابط بررسی شود.
فرماندار سمنان گفت: گزارش تخلفات پس از بررسی و احراز باید از سوی دستگاههای مسئول به مراجع ذیصلاح از جمله تعزیرات حکومتی ارسال شود تا رسیدگی قانونی انجام شود.
صمیمیان با اشاره به ضرورت حمایت از واحدهای صنفی قانونمدار، گفت: در اجرای طرحهای نظارتی، رعایت حقوق مردم و برخورد قانونی با تخلفات باید مورد توجه قرار گیرد و در مواردی که تخلف احراز میشود، مسامحه و اغماض جایگاهی ندارد.
وی در پایان از واحدهای صنفی پوشاک خواست سود فروش کالا را در چارچوب ضوابط قانونی اعمال کنند و افزود: رعایت حقوق مصرفکنندگان و عرضه کالا با قیمت قانونی، زمینهساز اعتماد بیشتر مردم به واحدهای صنفی است.
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