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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۶

حاجی‌بگلو: تغییر نام خیابان‌های دانشگاه و کوهسنگی مشهد بازنگری شد

حاجی‌بگلو: تغییر نام خیابان‌های دانشگاه و کوهسنگی مشهد بازنگری شد

مشهد- سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس گفت: تغییر نام خیابان‌های کوهسنگی و دانشگاه مشهد در جلسه فوق العاده شورای شهر بازنگری شد و به حالت قبلی باقی ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی‌الرضا حاجی‌بگلو در خصوص لغو مصوبه نامگذاری خیابان‌های کوهسنگی و دانشگاه به نام رهبر شهید اظهار کرد: درباره این موضوع دو مکاتبه داشتیم که یکی نامه دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب و نامه دیگر مربوط به نامه معاون اول رئیس‌جمهور بود.

سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس افزود: در مکاتبه نامه معاون اول رئیس‌جمهور، قید شده است که نامگذاری خیابان‌ها و معابر به نام امام شهید یا خانواده ایشان حتما باید براساس آیین‌نامه مصوب شده در هیئت دولت انجام شود.

وی ادامه داد: بر همین اساس شورای اسلامی شهر مشهد جلسه فوق‌العاده و غیرعلنی را تشکیل داد و مصوبه نامگذاری دو خیابان دانشگاه و کوهسنگی به نام رهبر شهید را بازنگری و به همان نام‌های قبلی بازگرداندیم.

حاجی‌بگلو در خصوص نامگذاری مجدد خیابانی به نام رهبر شهید در مشهد عنوان کرد: برای نامگذاری مجدد بر اساس آیین‌نامه ابلاغ شده بررسی‌های لازم را انجام می‌دهیم و برای مکانی که قابلیت این کار را داشته باشد، اقدام خواهیم کرد.

کد مطلب 6984422

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    نظرات

    • احمد IR ۰۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۹
      0 1
      پاسخ
      بهترین نام گذاری بلوار امامت مشهد بنام امام خامنه ای

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