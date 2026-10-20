به گزارش خبرگزاری مهر، موسی‌الرضا حاجی‌بگلو در خصوص لغو مصوبه نامگذاری خیابان‌های کوهسنگی و دانشگاه به نام رهبر شهید اظهار کرد: درباره این موضوع دو مکاتبه داشتیم که یکی نامه دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب و نامه دیگر مربوط به نامه معاون اول رئیس‌جمهور بود.

سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس افزود: در مکاتبه نامه معاون اول رئیس‌جمهور، قید شده است که نامگذاری خیابان‌ها و معابر به نام امام شهید یا خانواده ایشان حتما باید براساس آیین‌نامه مصوب شده در هیئت دولت انجام شود.

وی ادامه داد: بر همین اساس شورای اسلامی شهر مشهد جلسه فوق‌العاده و غیرعلنی را تشکیل داد و مصوبه نامگذاری دو خیابان دانشگاه و کوهسنگی به نام رهبر شهید را بازنگری و به همان نام‌های قبلی بازگرداندیم.

حاجی‌بگلو در خصوص نامگذاری مجدد خیابانی به نام رهبر شهید در مشهد عنوان کرد: برای نامگذاری مجدد بر اساس آیین‌نامه ابلاغ شده بررسی‌های لازم را انجام می‌دهیم و برای مکانی که قابلیت این کار را داشته باشد، اقدام خواهیم کرد.