به گزارش خبرگزاری مهر، این مصوبه ظهر شنبه در صد و هفتاد و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد و طی لایحه نامگذاری خیابان ها و میدان های مشهد بررسی و با اکثریت آرا مصوب شد.

حسن موحدیان، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در این نشست ضمن محکومیت اقدامات تجاوزکارانه دشمن آمریکایی - صهیونی اظهار کرد: آتش‌بس نشانه استیصال دشمن در برابر اراده ملت ایران است، ترامپ مدعی بود سه روزه طومار نظام را به هم می پیچد اما بعد از ۴۰ روز مقاومت ملت، مجبور به آتش‌بس شد.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد افزود: اکنون نیز تیم دیپلماسی ایران پای میز مذاکره نشسته است و امیدواریم آنچه به مصلحت نظام است همان محقق شود.

وی تاکید کرد: حضور پرشور مردم مشهد در شبهای اقتدار شایسته قدردانی است و تا نتیجه نهایی باید گوش به فرمان مقام معظم رهبری، انسجام ملی حفظ و تقویت شود.

بانوان مشهدی در حوزه پشتیبانی از جنگ حضور فعالی دارند

فاطمه سلیمی، رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر مشهد اظهار کرد: ستاد جنگ بانوان در مشهد تشکیل شده است و بانوان در حوزه‌های پشتیبانی، امداد و نجات، بحران و آرامش خانواده اقدامات ویژه‌ای انجام داده‌اند و گروه های نظامی از بانوان نیز در حال شکل‌گیری است.

رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر مشهد افزود: طی ۴۰ شب گذشته بانوان در موکب ها حضور فعال داشتند و هر شب به یاد رهبر شهید « نذر ماقوت» اجرا شد و معلمان نیز در این موکب ها به آموزش حضوری دانش آموزان پرداختند.