شادگان آماده همکاری با سرمایه گذاران خارجی است

هاشم خنفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مزیت‌های بندری، صنعتی و کشاورزی شهرستان شادگان اظهار کرد: توسعه همکاری با سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند زمینه‌ساز رونق تولید، افزایش صادرات و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه شود.

وی افزود: برخورداری از بندر تجاری، دسترسی به آب‌های آزاد و اراضی مستعد، شادگان را به یکی از مناطق دارای ظرفیت برای توسعه فعالیت‌های تولیدی و صادراتی استان تبدیل کرده است.

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت استقبال از ورود هیئت ویتنامی بیان کرد: نزدیکی به شبکه‌های ریلی و جاده‌ای، وجود زمین‌های مستعد در شهرک‌های صنعتی و منابع غنی در حوزه کشاورزی و شیلات، فرصت مناسبی برای مشارکت در اجرای طرح‌های مشترک صنعتی و تولیدی فراهم کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از این مزیت‌ها در توسعه اقتصادی منطقه تصریح کرد: گسترش صنایع تبدیلی و سرمایه‌گذاری در صنایع وابسته به کشاورزی و شیلات می‌تواند ضمن ایجاد ارزش افزوده، به افزایش توان صادراتی شهرستان شادگان و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان کمک کند.

نماینده مردم شادگان، تسهیل امور سرمایه‌گذاران را از اولویت‌های پیگیری خود عنوان کرد و افزود: مجلس و مسئولان منطقه با تمام توان از حضور سرمایه‌گذاران خارجی حمایت خواهند کرد و آمادگی دارند با پیگیری تسهیل بسترهای قانونی و اداری، زمینه اجرای طرح‌های اقتصادی را فراهم کنند.

خنفری عنوان کرد: هدایت سرمایه‌ها به ظرفیت‌های تولیدی شهرستان شادگان، گامی مؤثر در مسیر رشد تولید و ارزآوری است و باید به‌گونه‌ای دنبال شود که منافع آن در قالب اشتغال پایدار و توسعه صنایع منطقه نمود پیدا کند.