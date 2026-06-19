احیای نخیلات شادگان در اولویت قرار گیرد

هاشم خنفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: احیای نخیلات و کشاورزی شادگان می‌تواند زمینه ایجاد یک تحول در بخش کشاورزی را فراهم کند و باید اولویت بخش قرار گیرد.

وی افزود: شهرستان شادگان یکی از قطب های کشاورزی به شمار می‌رود. این شهرستان در سه حوزه باغبانی، زراعت و شیلات جایگاه ویژه‌ای دارد که حفظ حقوق کشاورزان باید در اولویت کاری مسئولین قرار گیرد.

خنفری با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر شهرستان شادگان در حوزه کشاورزی و نخلداری، اضافه کرد: شادگان به عنوان مهد تولید خرما و رتبه نخست تولید این محصول در استان خوزستان، نیازمند توجه ویژه در زمینه احیا و توسعه نخیلات است و حمایت از این بخش می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی و اشتغال شهرستان داشته باشد.

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی همچنین لایروبی نهرهای کشاورزی را یکی از مهم‌ترین نیازهای بخش کشاورزی شهرستان عنوان کرد و خواستار تأمین اعتبارات لازم برای لایروبی یک‌هزار کیلومتر از نهرهای شادگان شد و تاکید کرد که تراکم رسوبات و عدم لایروبی در سال‌های اخیر مشکلات متعددی را برای کشاورزان ایجاد کرده و رسیدگی به این موضوع باید در اولویت برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد.