به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان عصر سه شنبه در بازدید مراکز عرضه محصولات پروتئینی سمنان از آغاز توزیع مرغ منجمد با نرخ مصوب در بازار این شهرستان خبر داد و افزود: با هدف تنظیم بازار و تسهیل دسترسی شهروندان به این محصول، از امروز بین پنج تا ۱۰ تن مرغ منجمد در بازار عرضه شده است.

وی در جریان بازدید نظارتی از مراکز عرضه فرآورده‌های پروتئینی سمنان، با اشاره به فعالیت حدود ۲۵۰ واحد صنفی عرضه‌کننده گوشت قرمز، گوشت سفید و آبزیان اظهار کرد: در این بازدیدها، مواردی از تخلف یا عدم رعایت ضوابط شناسایی و تذکرات لازم برای رعایت مقررات بهداشتی و صنفی به واحدهای مربوطه ارائه شد.

فرماندار سمنان با اشاره به ضرورت رعایت الزامات بهداشتی در تأمین گوشت قرمز توضیح داد: واحدهای صنفی باید با توجه به تأکید دامپزشکی و دستگاه قضایی، گوشت مورد نیاز خود را از کشتارگاه صنعتی استان سمنان تأمین و از تهیه گوشت از کشتارگاه های خارج از استان و شهرهای همجوار خودداری کنند.

صمیمیان با بیان اینکه در حال حاضر مشکل خاصی در تأمین گوشت سفید شهرستان وجود ندارد، بیان داشت: افزایش قیمت مرغ در روزهای اخیر، متأثر از شرایط بازار کشور، بر بازار سمنان نیز اثر گذاشته است و برای مدیریت این وضعیت، هماهنگی‌های لازم با معاونت پشتیبانی جهاد کشاورزی و دستگاه‌های مرتبط انجام شده است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای تأمین پایدار فرآورده‌های پروتئینی تصریح کرد: با هماهنگی‌های انجام‌شده در سطح استان، تأمین گوشت سفید و قرمز مورد نیاز شهرستان تا پایان سال پیگیری شده است و تلاش می‌شود نیاز شهروندان در این بخش بدون مشکل تأمین شود.

فرماندار سمنان بر تداوم بازدیدهای نظارتی، همکاری اصناف با دستگاه‌های مسئول، رعایت ضوابط بهداشتی و صنفی و عرضه مناسب محصولات تأکید کرد.