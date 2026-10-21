  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۶

روزانه ۳۰۰ تا ۳۳۰ تن گوشت مرغ در آذربایجان‌ غربی تولید می‌شود

روزانه ۳۰۰ تا ۳۳۰ تن گوشت مرغ در آذربایجان‌ غربی تولید می‌شود

ارومیه - رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه مشکلی در تامین‌گوشت مرغ نداریم گفت: روزانه بین ۳۰۰ تا ۳۳۰ تن گوشت مرغ در استان تولید می‌شود.

محمدرضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد؛ افزایش اخیر قیمت گوشت مرغ در استان را ناشی از تعادل عرضه و تقاضا پس از چند ماه کاهش قیمت‌ها دانست و گفت: در حال حاضر مشکلی در تولید و تأمین نهاده‌های مورد نیاز مرغداران وجود ندارد.

وی ادامه داد: در ماه‌های گذشته به دلیل کاهش تقاضا، قیمت گوشت مرغ در بازار پایین‌تر از نرخ مصوب اتحادیه مرغداران قرار داشت اما در هفته اخیر با نزدیک شدن عرضه و تقاضا به یکدیگر، قیمت‌ها افزایش یافته است.

اصغری با اشاره به نرخ مصوب خرید مرغ مازاد تولید از سوی دولت افزود: این نرخ برای هر کیلوگرم گوشت مرغ سه میلیون و ۷۵۰ هزار ریال تعیین شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه روزانه بین ۳۰۰ تا ۳۳۰ تن گوشت مرغ در آذربایجان‌غربی تولید می‌شود، گفت: از این میزان، حدود ۲۶۰ تا ۲۷۰ تن در داخل استان مصرف و مازاد آن به استان‌های همجوار ارسال می‌شود.

وی همچنین از ذخیره ۶ هزار تن گوشت مرغ در انبارهای استان خبر داد و تاکید کرد: در حال حاضر هیچ مشکلی در زمینه تولید گوشت مرغ وجود ندارد و نهاده‌های مورد نیاز مرغداران نیز به میزان کافی در اختیار تولیدکنندگان قرار دارد.

اصغری خاطرنشان کرد: هیچ مشکل تولیدی در بخش گوشت مرغ وجود ندارد و با وجود تولید مازاد، با مشکل تأمین نهاده برای مرغداران مواجه نیستیم و این نهاده‌ها به وفور در اختیار تولیدکنندگان قرار دارد. همچنین در این زمینه دخالت مستقیم دولت صورت نمی‌گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه دولت در تهیه و عرضه نهاده دخالت مستقیم ندارد، افزود: با توجه به ظرفیت تولیدی استان و وجود مازاد تولید، شرایط تامین گوشت مرغ در وضعیت مناسبی قرار دارد.

کد مطلب 6984932

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها