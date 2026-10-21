محمدرضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد؛ افزایش اخیر قیمت گوشت مرغ در استان را ناشی از تعادل عرضه و تقاضا پس از چند ماه کاهش قیمت‌ها دانست و گفت: در حال حاضر مشکلی در تولید و تأمین نهاده‌های مورد نیاز مرغداران وجود ندارد.

وی ادامه داد: در ماه‌های گذشته به دلیل کاهش تقاضا، قیمت گوشت مرغ در بازار پایین‌تر از نرخ مصوب اتحادیه مرغداران قرار داشت اما در هفته اخیر با نزدیک شدن عرضه و تقاضا به یکدیگر، قیمت‌ها افزایش یافته است.

اصغری با اشاره به نرخ مصوب خرید مرغ مازاد تولید از سوی دولت افزود: این نرخ برای هر کیلوگرم گوشت مرغ سه میلیون و ۷۵۰ هزار ریال تعیین شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه روزانه بین ۳۰۰ تا ۳۳۰ تن گوشت مرغ در آذربایجان‌غربی تولید می‌شود، گفت: از این میزان، حدود ۲۶۰ تا ۲۷۰ تن در داخل استان مصرف و مازاد آن به استان‌های همجوار ارسال می‌شود.

وی همچنین از ذخیره ۶ هزار تن گوشت مرغ در انبارهای استان خبر داد و تاکید کرد: در حال حاضر هیچ مشکلی در زمینه تولید گوشت مرغ وجود ندارد و نهاده‌های مورد نیاز مرغداران نیز به میزان کافی در اختیار تولیدکنندگان قرار دارد.

اصغری خاطرنشان کرد: هیچ مشکل تولیدی در بخش گوشت مرغ وجود ندارد و با وجود تولید مازاد، با مشکل تأمین نهاده برای مرغداران مواجه نیستیم و این نهاده‌ها به وفور در اختیار تولیدکنندگان قرار دارد. همچنین در این زمینه دخالت مستقیم دولت صورت نمی‌گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه دولت در تهیه و عرضه نهاده دخالت مستقیم ندارد، افزود: با توجه به ظرفیت تولیدی استان و وجود مازاد تولید، شرایط تامین گوشت مرغ در وضعیت مناسبی قرار دارد.