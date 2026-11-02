رضا فرازی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تأمین نیاز شهروندان، تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت محصولات پروتئینی، از ابتدای آبان‌ماه تاکنون ۱۵۰ تن مرغ منجمد در نقاط مختلف استان توزیع شده است.

وی با اشاره به قیمت مصوب این محصول افزود: مرغ منجمد تنظیم‌بازاری با نرخ هر کیلوگرم ۲۷۵ هزار تومان عرضه شده تا شهروندان بتوانند نیاز خود را با قیمت تعیین‌شده تأمین کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد هدف از اجرای این طرح را تأمین پایدار نیاز مصرف‌کنندگان، تعدیل قیمت‌ها و ایجاد تعادل در بازار محصولات پروتئینی عنوان کرد.

وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه عرضه مرغ منجمد بالاتر از نرخ مصوب، موضوع را از طریق مراجع نظارتی و دستگاه‌های مسئول پیگیری و گزارش کنند.