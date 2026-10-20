به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا صدیقی شامگاه سه‌شنبه در اجتماع مردم آستانه‌ اشرفیه با اشاره به جایگاه دشمن‌شناسی در قرآن کریم اظهار کرد: آیات قرآن در طول تاریخ اسلام، ما را به مسئله دشمن‌شناسی متوجه می‌کند و برخی سوره‌هایی قرآن نیز با این موضوع آغاز شده‌اند.

مسئول تعلیم و تربیت سپاه رودسر با بیان اینکه قرآن کریم می‌فرماید:«دشمن من و دشمن خود را دوست نگیرید.»،افزود:مردم مبعوث شده که در خط مقدم این دفاع مقدس قرار دارند شناخت دشمن باید محور برنامه‌ها و تصمیم‌گیری هایشان باشد.

وی با تاکید به اینکه مبارزه با همه استکبار مهم است و قرآن کریم ما را به دشمن‌شناسی متوجه کرده و انزجار از استکبار و دشمن اسلام اهمیت دارد، تصریح کرد: استکبار مفهومی گسترده است و شعارهای انزجار از آن در دوره‌های مختلف مطرح بوده‌اند.

تجربه انقلاب ها ضرورت شناخت دشمن را آشکار می‌کند

حجت‌الاسلام صدیقی با اشاره به تجربه انقلاب های تاریخی گفت:یکی از انقلاب‌هایی که باید از آن درس گرفت، انقلاب پیامبر اسلام(ص) است. این انقلاب در آغاز توفیقاتی داشت، اما در ادامه با شکست مواجه شد.

وی افزود: ازاین‌رو، دشمن‌شناسی باید محور همه برنامه‌ها باشد و در خط مقدم جبهه نیز باید ابتدا دشمن را شناخت.

مسئول تعلیم و تربیت سپاه رودسر ادامه داد:در تاریخ، برخی انقلاب ها هم در آغاز و هم در ادامه توفیقاتی داشته‌اند؛ از جمله قیام سیدالشهدا(ع).

وی با اشاره به انقلاب‌هایی عصر حاضر، از جمله انقلاب مشروطه، گفت: قرار بود انقلاب مشروطه به انقلاب مشروعه تبدیل شود که نشد.

حجت الاسلام صدیقی با بیان اینکه دشمن اگر در آغاز انقلاب‌ها به اهداف خود نرسد، در ادامه نیز دست‌بردار نخواهد بود، اظهار کرد: تا زمانی که دنیا برپاست، این اتفاق‌ها ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی و تثبیت نظام اسلامی گفت: دشمن پس از گذشت ۴۷ سال همچنان در تلاش است، اما انقلاب اسلامی با خون شهدا و با بصیرت آبیاری شده است.

مسئول تعلیم و تربیت سپاه رودسر با بیان اینکه پیشرفت انقلاب اسلامی ثمره دشمن‌شناسی است اظهار کرد: انقلاب نه تنها پیروزی، تثبیت شده بلکه پیشرفت ها داشته است که به فرموده رهبر شهید:«در چهار دهه انقلاب، کاری انجام شده که به یک عمر ۱۰۰ساله نیاز دارد»

وی یکی از گلایه های مردم را نترسیدن مسئولان جامعه بیان کردو افزود: امیدوار بودن، نترسیدن، کار و تلاش هدفمند که برای جامعه نتیجه‌ای ملموس داشته باشد،از تکالیف و رسالت های امروز است.