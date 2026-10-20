سرلشکر رضایی: آمریکا جلب اعتماد کند تا مذاکره کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: تا زمانی که ایالات متحده برای جلب اعتماد گام‌هایی برندارد، هیچ مذاکره‌ای انجام نخواهد شد.



وی تأکید کرد: حتی یک گرم اورانیوم غنی‌شده از ایران خارج نخواهد شد و این روند باید با اجرای کامل تمام شروط ایران آغاز شود.



