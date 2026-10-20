سرلشکر رضایی: آمریکا جلب اعتماد کند تا مذاکره کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: تا زمانی که ایالات متحده برای جلب اعتماد گامهایی برندارد، هیچ مذاکرهای انجام نخواهد شد.
وی تأکید کرد: حتی یک گرم اورانیوم غنیشده از ایران خارج نخواهد شد و این روند باید با اجرای کامل تمام شروط ایران آغاز شود.
دبیر شورای عالی امنیت ملی در حساب کاربری خود نوشت: تا زمانی که ایالات متحده برای جلب اعتماد گامهایی برندارد، هیچ مذاکرهای انجام نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: تا زمانی که ایالات متحده برای جلب اعتماد گامهایی برندارد، هیچ مذاکرهای انجام نخواهد شد.
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