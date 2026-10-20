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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱:۴۶

حال‌وهوای شب ۲۳۴ تجمع زاهدانی‌ها با حضور نماینده ولی فقیه

حال‌وهوای شب ۲۳۴ تجمع زاهدانی‌ها با حضور نماینده ولی فقیه

زاهدان- دویست‌وسی‌وچهارمین شب تجمع زاهدانی‌ها با حضور نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان، اجرای برنامه‌های فرهنگی، غرفه‌های آموزشی و فعالیت موکب‌های خدمات‌رسان همراه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، زاهدان شامگاه سه شنبه و در دویست‌وسی‌وچهارمین شب تجمعات مردمی، بار دیگر شاهد حضور مردم در کنار برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و خدمات‌رسان بود؛ برنامه‌هایی که در کنار فضای تجمع، بخش‌های متنوعی را برای گروه‌های مختلف مردم، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، فراهم کرده بود.

از بخش‌های قابل توجه این مراسم، برپایی غرفه‌های فرهنگی و آموزشی و فعالیت موکب‌های خدمات‌رسان بود که در کنار حضور مردم، فضایی برای ارائه برنامه‌های متنوع و خدمت‌رسانی به حاضران ایجاد کرده بود.

شب ۲۳۴؛ از برنامه های آموزشی، ورزشی و فرهنگی تا حضور امام جمعه زاهدان در جمع مردم

حال‌وهوای شب ۲۳۴ تجمع زاهدانی‌ها با حضور نماینده ولی فقیه

شهرک «بازی تا پیروزی» نیز از دیگر بخش‌های این برنامه بود که با هدف اجرای فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی و ورزشی برای کودکان و نوجوانان طراحی شده است. آیت‌الله محامی با حضور در این بخش، با تعدادی از نوجوانان و عوامل اجرایی گفت‌وگو کرد و از نزدیک در جریان فعالیت‌های این مجموعه قرار گرفت.

آیت‌الله مصطفی محامی، نماینده ولی‌فقیه در سیستان‌ و بلوچستان، نیز همزمان با این مراسم در جمع مردم زاهدان حضور یافت و ضمن بازدید از بخش‌های مختلف برنامه، با شماری از مردم، روحانیون و دست‌اندرکاران برگزاری تجمع گفت‌وگو کرد.

حال‌وهوای شب ۲۳۴ تجمع زاهدانی‌ها با حضور نماینده ولی فقیه

وی در جریان این حضور، از غرفه‌های آموزشی و فرهنگی و موکب‌های خدمات‌رسان بازدید کرد و ضمن خداقوت به عوامل اجرایی، از تلاش‌های آنان برای ارائه خدمات به مردم قدردانی کرد.

حضور نماینده ولی‌فقیه در سیستان‌ و بلوچستان در بخش‌های مختلف تجمع، فرصتی برای گفت‌وگو با مردم و برگزارکنندگان و آشنایی با فعالیت‌های فرهنگی و خدماتی اجراشده در دویست‌وسی‌وچهارمین شب این مراسم فراهم کرد.

کد مطلب 6984652

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