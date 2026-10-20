به گزارش خبرنگار مهر، زاهدان شامگاه سه شنبه و در دویست‌وسی‌وچهارمین شب تجمعات مردمی، بار دیگر شاهد حضور مردم در کنار برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و خدمات‌رسان بود؛ برنامه‌هایی که در کنار فضای تجمع، بخش‌های متنوعی را برای گروه‌های مختلف مردم، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، فراهم کرده بود.

از بخش‌های قابل توجه این مراسم، برپایی غرفه‌های فرهنگی و آموزشی و فعالیت موکب‌های خدمات‌رسان بود که در کنار حضور مردم، فضایی برای ارائه برنامه‌های متنوع و خدمت‌رسانی به حاضران ایجاد کرده بود.

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شهرک «بازی تا پیروزی» نیز از دیگر بخش‌های این برنامه بود که با هدف اجرای فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی و ورزشی برای کودکان و نوجوانان طراحی شده است. آیت‌الله محامی با حضور در این بخش، با تعدادی از نوجوانان و عوامل اجرایی گفت‌وگو کرد و از نزدیک در جریان فعالیت‌های این مجموعه قرار گرفت.

آیت‌الله مصطفی محامی، نماینده ولی‌فقیه در سیستان‌ و بلوچستان، نیز همزمان با این مراسم در جمع مردم زاهدان حضور یافت و ضمن بازدید از بخش‌های مختلف برنامه، با شماری از مردم، روحانیون و دست‌اندرکاران برگزاری تجمع گفت‌وگو کرد.

وی در جریان این حضور، از غرفه‌های آموزشی و فرهنگی و موکب‌های خدمات‌رسان بازدید کرد و ضمن خداقوت به عوامل اجرایی، از تلاش‌های آنان برای ارائه خدمات به مردم قدردانی کرد.

حضور نماینده ولی‌فقیه در سیستان‌ و بلوچستان در بخش‌های مختلف تجمع، فرصتی برای گفت‌وگو با مردم و برگزارکنندگان و آشنایی با فعالیت‌های فرهنگی و خدماتی اجراشده در دویست‌وسی‌وچهارمین شب این مراسم فراهم کرد.