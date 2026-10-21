ابلاغ ۳.۳۶۵ میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، اله‌نظر شه‌بخش صبح چهارشنبه به خبرنگاران اظهار کرد: از مجموع این اعتبار، ۲ هزار و ۵۱۶ میلیارد ریال از محل منابع استانی و ۸۴۹ میلیارد ریال از محل منابع ملی تأمین شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان افزود: توزیع اعتبارات بر اساس آمایش سرزمین و متناسب با ظرفیت‌های شهرستان‌های استان انجام شده و روند جذب و پرداخت تسهیلات با همکاری بانک‌های عامل در حال پیگیری است.

وی بانک‌های ملی، توسعه تعاون، صادرات، تجارت، ملت، رفاه کارگران، شهر، مهر ایران، رسالت و سامان را بانک‌های عامل پرداخت این تسهیلات معرفی کرد و گفت: سال گذشته یک‌هزار و ۶۹۴ میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی به متقاضیان استان پرداخت شد.

شه‌بخش با اشاره به ظرفیت مشاغل خانگی در ایجاد درآمد و توسعه اشتغال، به‌ویژه برای بانوان و ساکنان مناطق روستایی، بیان کرد: صنایع‌دستی و سوزن‌دوزی بلوچ از جمله حوزه‌هایی هستند که با تکیه بر مهارت‌های بومی می‌توانند زمینه رونق کسب‌وکارهای خانگی را فراهم کنند.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از فروش محصولات این کسب‌وکارها ادامه داد: حمایت از مشاغل خانگی تنها به پرداخت تسهیلات محدود نمی‌شود و فراهم کردن بستر عرضه و فروش محصولات نیز اهمیت دارد؛ در همین راستا، طرح «هزار میدان، هزار بازار» با هدف معرفی و عرضه محصولات کسب‌وکارهای خرد و خانگی اجرا شده است.

شه‌بخش از متقاضیان خواست برای اطلاع از شرایط دریافت تسهیلات و مراحل ثبت درخواست، ضوابط اعلام‌شده از سوی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک‌های عامل را پیگیری کنند.