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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۷:۱۶

بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

حق شناس سومین فینالیست پاراتکواندو شد

حق شناس سومین فینالیست پاراتکواندو شد

حامد حق شناس با برتری مقابل پاراتکواندوکار چین به فینال وزن ۸۰+ کیلوگرم راه یافت. 

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین روز بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا و در مسابقات پاراتکواندو کلاس K۴۴ حامد حق شناس با حریف خود از چین لیو لو دونگ روبرو شد و در دو راند پیاپی به برتری رسید و به فینال وزن ۸۰+ راه پیدا کرد.

در این مسابقه یک طرفه حامد حق شناس ملی‌ پوش دسته ۸۰ + کیلوگرم ایران در حالی حریفش از کره‌جنوبی را در دو راند شکست داد که در راند اول ۱۰ بر ۴ و در راند دوم ۸ بر ۲ به برتری رسید.

حامد حق شناس بعد از علیرضا بخت دومین فینالیست ایران در روز سوم بازی‌ها شد.

کد مطلب 6984690

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