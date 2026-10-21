حق شناس سومین فینالیست پاراتکواندو شد

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین روز بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا و در مسابقات پاراتکواندو کلاس K۴۴ حامد حق شناس با حریف خود از چین لیو لو دونگ روبرو شد و در دو راند پیاپی به برتری رسید و به فینال وزن ۸۰+ راه پیدا کرد.



در این مسابقه یک طرفه حامد حق شناس ملی‌ پوش دسته ۸۰ + کیلوگرم ایران در حالی حریفش از کره‌جنوبی را در دو راند شکست داد که در راند اول ۱۰ بر ۴ و در راند دوم ۸ بر ۲ به برتری رسید.



حامد حق شناس بعد از علیرضا بخت دومین فینالیست ایران در روز سوم بازی‌ها شد.