پایداری زنجیره تامین دارو در گرو همراهی بیمه ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، اکبر عبداللهی‌اصل، با تأکید بر اهمیت پرداخت به‌موقع مطالبات داروخانه‌ها در پایداری زنجیره تأمین دارو اظهار کرد: یکی از مسائل مهم در این حوزه، تسویه به‌ موقع مطالبات داروخانه‌ها از سوی بیمه‌ها است و تأخیر در پرداخت‌ها فشار مالی قابل توجهی به داروخانه‌ها وارد می‌کند.

وی افزود: با افزایش قیمت دارو، برای جلوگیری از رشد قابل توجه سهم پرداختی بیماران، لازم است بخش قابل توجهی از هزینه‌های دارویی از سوی بیمه‌ها پوشش داده شود؛ موضوعی که تحقق آن به تأمین و تخصیص به‌موقع منابع مالی مورد نیاز بیمه‌ها وابسته است.

مدیرکل دارو ادامه داد: در صورتی که منابع مالی مورد نیاز بیمه‌ها به میزان کافی از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص پیدا نکند، امکان پرداخت به‌موقع مطالبات داروخانه‌ها نیز محدود می‌شود و پیامدهای این تأخیر می‌تواند به بخش‌های مختلف زنجیره تأمین دارو منتقل شود.

وی تصریح کرد: استمرار تأخیر در پرداخت مطالبات، توان مالی داروخانه‌ها را برای تأمین و عرضه دارو تحت فشار قرار می‌دهد و می‌تواند بر روند ارائه خدمات دارویی به بیماران اثرگذار باشد.

عبداللهی‌اصل با اشاره به حمایت‌های مجلس از حوزه دارو گفت: مجلس در حد توان از این حوزه حمایت کرده است، اما تأمین منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت مطالبات بیمه‌ها همچنان یکی از مسائل مهم در این زمینه به شمار می‌رود.

وی در پایان تأکید کرد: پرداخت به‌موقع مطالبات بیمه‌ای، یکی از الزامات حفظ پایداری زنجیره تأمین دارو و استمرار ارائه خدمات دارویی به بیماران است و رسیدگی به این موضوع می‌تواند از تشدید فشارهای مالی بر داروخانه‌ها جلوگیری کند.