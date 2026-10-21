جدال ۱۲ تیم برای فتح لیگ برتر بسکتبال؛ شروع فصل با ۵ دیدار

به گزارش خبرنگار مهر، شهرداری گرگان، کاله مازندران، استقلال تهران، طبیعت اسلامشهر، نفت آبادان، نفت زاگرس، رعد پدافند هوایی، گلنور اصفهان، پاس کردستان و مهگل البرز (لیگ برتری‌های فصل قبل) همراه با نفت و گاز گچساران و مس رفسنجان (راه یافته از لیگ حرفه‌ای) ۱۲ تیمی هستند که برگزارکننده رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور در فصل ۰۶ - ۱۴۰۵ خواهند بود.

این تیم ها از روز پنجشنبه تلاش برای شروعی موفق و تثبیت جایگاه خود در فصل جدید را آغاز می کنند. استقلال تهران که عنوان قهرمانی دوره گذشته را در اختیار دارد، در نخستین آزمون خود میهمان نفت آبادان خواهد بود.

استقلال در آزمون آبادان؛ شروعی دشوار برای مدافع عنوان قهرمانی

بدون تردید، دیدار نفت آبادان و استقلال تهران یکی از مسابقات قابل توجه هفته نخست خواهد بود. استقلال فصل گذشته به قهرمانی رسید و حالا باید رقابت‌ های جدید را در خانه حریف آغاز کند. مدافع عنوان قهرمانی در شرایطی وارد میدان می‌ شود که حفظ جایگاه فصل گذشته، مستلزم شروعی مطمئن و تداوم عملکرد در طول مسابقات است. در سوی مقابل، نفت آبادان فرصت دارد با بهره‌گیری از امتیاز میزبانی، فصل را با نتیجه‌ ای مطلوب آغاز کند و برابر قهرمان دوره قبل محک جدی بخورد.

طبیعت و نفت و گاز گچساران؛ تقابل در مسیر تثبیت جایگاه

طبیعت اسلامشهر در نخستین هفته میزبان نفت و گاز گچساران است؛ تیمی که سال گذشته جایگاهی با ثبات در لیگ و مدعیانش داشت. برای گچساران، شروع فصل فرصتی برای نشان دادن توانایی‌های خود در سطح جدید رقابت‌هاست و طبیعت نیز به دنبال استفاده از امتیاز میزبانی و کسب نتیجه مطلوب در نخستین گام خواهد بود. این دیدار می‌ تواند تصویری اولیه از شرایط دو تیم در آغاز فصل ارائه دهد.

گلنور اصفهان و نفت زاگرس جنوبی؛ فرصت آغاز قدرتمند

در دیگر دیدار هفته نخست، گلنور اصفهان از نفت زاگرس جنوبی پذیرایی می‌کند. هر دو تیم برای شروعی موفق و جمع‌ آوری امتیازهای ابتدایی فصل انگیزه دارند. در مسابقاتی که هنوز تیم‌ ها در حال رسیدن به هماهنگی کامل هستند، چگونگی اجرای برنامه‌ های فنی، کنترل جریان بازی و استفاده از فرصت‌ های گلزنی می‌ تواند در تعیین نتیجه نقش مهمی داشته باشد.

شهرداری گرگان و رعد پدافند هوایی؛ رقابت در شمال کشور

شهرداری گرگان در خانه به مصاف رعد پدافند هوایی بابل می‌ رود. گرگانی‌ ها که طی سال‌ های اخیر از تیم‌ های مطرح بسکتبال ایران بوده‌ اند، در فصل جدید نیز به دنبال حضوری رقابتی خواهند بود. در مقابل، رعد پدافند هوایی برای کسب نتیجه در این مسابقه باید از فرصت‌ های خود به بهترین شکل استفاده کند. میزبانی شهرداری گرگان و نحوه شروع دو تیم، از محورهای مهم این تقابل خواهد بود.

کاله مازندران و پاس کردستان؛ شروعی تازه برای دو تیم

در آخرین دیدار هفته نخست، کاله مازندران میزبان پاس کردستان است. کاله با تکیه بر تجربه حضور در لیگ برتر به دنبال شروعی موفق خواهد بود و پاس نیز می‌ کوشد از نخستین مسابقه، روندی امیدوارکننده در فصل جدید شکل دهد. این بازی می‌ تواند برای هر دو تیم در مسیر ارزیابی شرایط فنی و میزان آمادگی‌شان اهمیت داشته باشد.

۵ دیدار و آغاز رقابتی تازه

با برگزاری این شش مسابقه، فصل جدید لیگ برتر بسکتبال مردان رسماً آغاز می‌ شود؛ فصلی که در آن ۱۲ تیم با شرایط و اهداف متفاوت برای کسب نتایج بهتر رقابت می‌ کنند. استقلال در جایگاه مدافع عنوان قهرمانی، تیم‌های باسابقه در مسیر تداوم حضور در جمع مدعیان و تیم‌های تازه‌وارد در تلاش برای تثبیت موقعیت خود خواهند بود.

هفته نخست، اگرچه به‌تنهایی نمی‌تواند معیار قطعی ارزیابی توان تیم‌ها در ادامه فصل باشد، اما نخستین فرصت برای سنجش آمادگی، هماهنگی و کیفیت رقابت‌هاست؛ فرصتی که می‌تواند شروع مسیر هر تیم را در لیگ جدید تحت تأثیر قرار دهد.

برنامه دیدارهای هفته نخست فصل جدید لیگ برتر بسکتبال به این شرح است:

پنجشنبه (۳۰ مهر)

* طبیعت اسلامشهر - نفت و گاز گچساران (ساعت ۱۵ - سالن زنده یاد محمود مشحون)

* نفت آبادان - استقلال تهران (ساعت ۱۵ - سالن نفت)

* گلنور اصفهان - نفت زاگرس جنوبی (ساعت ۱۵:۳۰ - سالن گلنور اصفهان)

* شهرداری گرگان - رعد پدافند هوایی بابل (ساعت ۱۶ - سالن امام خمینی گرگان)

* کاله مازندران - پاس کردستان (ساعت ۱۷ - سالن پیامبر اعظم آمل)

دیدار تیم های مس رفسنجان و مهگل البرز در این هفته برگزار نمی شود. زمان برگزاری این دیدار متعاقبا اعلام خواهد شد.