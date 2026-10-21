حسنوند: جرایم خشن ۴۶ درصد کاهش یافت؛ کشف ۹۹ قبضه سلاح قاچاق

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالوهاب حسنوند صبح چهارشنبه در جمع نمازگزاران و شهروندان در مسجد حضرت ابوالفضل(ع) اصفهان، با هشدار نسبت به تحولات و حساسیت‌های امنیتی منطقه اظهار کرد: پشتوانه مردمی و آمادگی اجتماعی، سنگر اصلی امنیت کشور است و در شرایط فعلی، انسجام اجتماعی و هوشیاری آحاد جامعه در تعامل با نیروهای مسلح تعیین‌کننده‌ترین عامل بازدارندگی است.

وی با تبیین روند مهار ناامنی در سطح استان گفت: در اردیبهشت‌ماه با جهش آمار جرایم روبه‌رو شدیم، اما با ورود فوری و اجرای طرح‌های ضربتی انتظامی، این روند مهار شد؛ به‌گونه‌ای که ابتدا کاهش ۲۲ درصدی کل جرایم و در ادامه، افت چشمگیر ۴۶ درصدی جرایم خشن در شش‌ماهه نخست امسال رقم خورد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به تقویت بانک‌های اطلاعاتی و تمرکز بر باندهای سیار سرقت خودرو و موتورسیکلت تأکید کرد: امروز بیش از ۷۰ درصد سارقان در بانک‌های اطلاعاتی پلیس شناسایی و نشانه‌گذاری شده‌اند؛ اما مهار پایدار سرقت‌ها در گرو ارتقای خودمراقبتی و مشارکت مستقیم مردم در رعایت الزامات حفاظتی است.

کشف ۹۹ قبضه سلاح جنگی و تعیین‌تکلیف اتباع غیرمجاز

سردار حسنوند با اعلام ضربه کاری پلیس به شبکه‌های انتقال سلاح غیرمجاز تصریح کرد: با اشراف اطلاعاتی مأموران، ۹۹ قبضه انواع سلاح از باندهای قاچاق کشف و ضبط شد؛ اجازه نخواهیم داد ابزار ناامنی به دست اخلالگران نظم عمومی برسد.

وی در خصوص ساماندهی اتباع خارجی نیز خاطرنشان کرد: ملاک قطعی پلیس، قانون است؛ اتباع دارای مجوز قانونی در پناه قانون فعالیت می‌کنند، اما با هرگونه نقض مقررات، ارتکاب جرم و حضور غیرمجاز با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط با قاطعیت برخورد و نسبت به طرد آن‌ها اقدام می‌شود.

ثبت ۱.۴ میلیون تماس با پلیس و مصالحه در ۳۸ هزار پرونده

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به مراجعه گسترده مردم به پلیس اظهار کرد: از آغاز امسال تاکنون بالغ بر یک میلیون و ۴۰۰ هزار تماس با سامانه ۱۱۰ برقرار شده که نزدیک به نیمی از آن‌ها منجر به عملیات میدانی و اعزام گشت‌های انتظامی شده و مابقی با راهنمایی و مداخله تخصصی کارشناسان پاسخ داده شده است.

وی افزود: واحدهای مشاوره و مددکاری کلانتری‌ها طی این مدت بیش از ۵۰ هزار پرونده را بررسی کردند که ۳۸ هزار مورد آن به مصالحه قطعی ختم شد؛ سیاستی که از تبدیل اختلافات خانوادگی و محلی به پرونده‌های سنگین قضایی جلوگیری می‌کند.

رشد ۵۰۰ درصدی کشفیات قاچاق و احتکار در اصفهان

سردار حسنوند معیشت مردم را خط قرمز پلیس امنیت اقتصادی دانست و تأکید کرد: در حوزه صیانت از بازار و مقابله با سودجویان اقتصادی، اقدامات مقابله‌ای با قاچاق کالا نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۵۰۰ درصد و در برخورد با احتکار کالاهای اساسی بیش از ۵۵۰ درصد افزایش یافته و زنجیره‌های تأمین و اخلال اقتصادی تحت ضربه مداوم قرار دارند.