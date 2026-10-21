به گزارش خبرنگار مهر، نام نویسی از متقاضیان ریاست در فدراسیون بسکتبال از شنبه آینده (۲ آبان) آغاز می شود و به مدت ۱۰ روز کاری تا ۱۳ آبان ادامه خواهد داشت. این اولین گام در مسیر انتخاباتی فدراسیون بسکتبال به حساب می آید که با انجام آن، پروسه انتخاباتی بسکتبال به صورت رسمی کلید می خورد. این در حالی است که وزارت ورزش با وجود گذشت دو هفته از پایان بازی های آسیایی، اقدامی برای تغییر مدیریت این رشته و انتصاب سرپرست جدید نداشته است.



جواد داوری ۹ اسفند ۱۴۰۰ به‌عنوان رئیس فدراسیون بسکتبال انتخاب شد، بر همین اساس دوره چهارساله ریاست او ۹ اسفند سال گذشته به پایان رسید. با این حال، در مجمع فوق‌العاده فدراسیون که ۳۰ اردیبهشت امسال برگزار شد، داوری تا پایان بازی‌ های آسیایی به‌ عنوان سرپرست فدراسیون منصوب شد؛ تصمیمی به جا که مدیریت بسکتبال را در یکی از مقاطع مهم پیش روی این رشته، در اختیار مدیری آشنا با شرایط و برنامه‌ های تیم‌ های ملی قرار داد.

بسکتبال در حالی به بازی های آسیایی رفت و صاحب ۲ مدال تیمی شد که با تصمیم وزارت ورزش از آشفتگی های جابه جایی مدیریتی دور بود

نتایج بسکتبال ایران در بازی‌ های آسیایی ناگویا، یکی از دستاوردهای مهم این دوره بود که حتی بی تاثیر از درایت وزیر در عدم تغییر و جابه جایی مدیریت بسکتبال نیست. تیم‌ های ملی بسکتبال ایران در دو بخش ۵ نفره و ۳ نفره به دو مدال برنز دست یافتند؛ نتیجه‌ای که در کنار کسب مدال برنز کاپ آسیا ۲۰۲۵ عربستان، بخشی از کارنامه اخیر این رشته در رقابت‌ های بین‌المللی را تشکیل می‌ دهد.

به واسطه دو مدال برنزی که ملی پوشان ۵ و ۳ نفره بسکتبال ایران در ناگویا کسب کردند، ۸ نفر از آنها طبق وعده وزارت ورزش از خدمت سربازی معاف شدند. بسکتبال تنها رشته ای بود که بعد از ناگویا، به این اندازه بازیکنِ معاف از سربازی به خود دید و این هم از اتفاقات قابل توجه این دوره است. موضوعی که در کنار نتایج ورزشی، می‌تواند در بررسی شرایط بازیکنان و مسیر حرفه‌ای آنان اهمیت داشته باشد.

حالا در شرایطی نام نویسی از کاندیداهای ریاست فدراسیون بسکتبال پیش روی این رشته قرار گرفته است که جواد داوری بعد از یک دوره ۴ ساله ریاست همچنان مسئولیت سرپرستی فدراسیون را بر عهده دارد.

نام نویسی از کاندیداهای ریاست فدراسیون بسکتبال در حالی اغاز می شود که جواد داوری کماکان سرپرست است

این هم‌ زمانی، از این جهت قابل توجه است که فرایند انتخابات در شرایطی آغاز می‌ شود که مدیریت فعلی همچنان در فدراسیون حضور دارد. تداوم این وضعیت می‌ تواند زمینه حفظ بخشی از هماهنگی‌ های اجرایی و برنامه‌ های جاری را فراهم کند به خصوص که بسکتبال پنجره های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ را پیش رو دارد و حضور موفق در این پنجره ها از اهمیت بالایی برخوردار است. البته که استمرار ثبات مدیریتی در نهایت به روند انتقال مسئولیت‌ ها، برنامه‌ ریزی برای تیم‌ های ملی و تصمیم‌ های مدیریتی آینده نیز بستگی خواهد داشت.

بسکتبال ایران پس از نتایج قابل قبول در بازی های آسیایی ناگویا، در مقطعی قرار دارد که حفظ دستاورد های اخیر و تبدیل موفقیت‌ های مقطعی به روندی پایدار، از اهمیت ویژه‌ ای برخوردار است. از این منظر، فرایند پیش‌ روی انتخابات تنها انتخاب رئیس آینده فدراسیون نیست بلکه فرصتی برای تعیین مسیر مدیریتی و برنامه‌ های توسعه‌ ای این رشته در سال‌ های آینده نیز به شمار می‌ رود.