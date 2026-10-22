دونده همدانی فینالیست دوی ۱۵۰۰ متر پاراآسیایی ناگویا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «حمید اسلامی» دونده پرافتخار همدانی با کسب عنوان دوم در مرحله مقدماتی ماده دوی ۱۵۰۰ متر بازی‌های پاراآسیایی ناگویا جواز حضور در دیدار پایانی این رقابت‌ها را به دست آورد.

در ادامه رقابت‌های سومین روز از مسابقات پاراتیراندازی و پارادوومیدانی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ناگویا که از ساعت ۹ صبح امروز به وقت محلی در ورزشگاه «پالوما میژو» آغاز شد، اسلامی در ماده دوی ۱۵۰۰ متر مردان و در کلاس T۱۱ به روی پیست رفت.

نماینده همدانی کشورمان در این مرحله موفق شد با ثبت زمان ۴ دقیقه و ۴۵ ثانیه و ۷۴ صدم ثانیه پس از رقابت با حریفانی از کشورهای ژاپن و قرقیزستان در جایگاه دوم بایستد و سهمیه حضور در فینال را قطعی کند.