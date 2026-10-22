  1. استانها
  2. همدان
۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۳

دونده همدانی فینالیست دوی ۱۵۰۰ متر پاراآسیایی ناگویا شد

دونده همدانی فینالیست دوی ۱۵۰۰ متر پاراآسیایی ناگویا شد

همدان- «حمید اسلامی» دونده پرافتخار همدانی با کسب عنوان دوم در مرحله مقدماتی ماده دوی ۱۵۰۰ متر بازی‌های پاراآسیایی ناگویا جواز حضور در دیدار پایانی این رقابت‌ها را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «حمید اسلامی» دونده پرافتخار همدانی با کسب عنوان دوم در مرحله مقدماتی ماده دوی ۱۵۰۰ متر بازی‌های پاراآسیایی ناگویا جواز حضور در دیدار پایانی این رقابت‌ها را به دست آورد.

در ادامه رقابت‌های سومین روز از مسابقات پاراتیراندازی و پارادوومیدانی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ناگویا که از ساعت ۹ صبح امروز به وقت محلی در ورزشگاه «پالوما میژو» آغاز شد، اسلامی در ماده دوی ۱۵۰۰ متر مردان و در کلاس T۱۱ به روی پیست رفت.

نماینده همدانی کشورمان در این مرحله موفق شد با ثبت زمان ۴ دقیقه و ۴۵ ثانیه و ۷۴ صدم ثانیه پس از رقابت با حریفانی از کشورهای ژاپن و قرقیزستان در جایگاه دوم بایستد و سهمیه حضور در فینال را قطعی کند.

کد مطلب 6986327

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها