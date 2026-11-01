ریاست فدراسیون بسکتبال فعلا متقاضی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، نام نویسی از کاندیداهای ریاست فدراسیون بسکتبال از شنبه هفته گذشته (۲ آبان) آغاز شد تا طی ۱۰ روز کاری، کاندیداها تصدی این فدراسیون برای مجمع انتخاباتی پیش رو مشخص شدند.

مهلت ثبت نام از کاندیداهای این مجمع انتخاباتی امروز (یکشنبه ۱۰ آبان) وارد روز هفتم شد در حالیکه هنوز فردی برای تصدی فدراسیون کاندیدا نشده است.

طی این مدت فقط دو نفر برای عضویت در هیئت رئیسه به عنوان نماینده استانی اقدام به نام نویسی کرده اند.

مهلت نام نویسی از متقاضیان ریاست در فدراسیون بسکتبال تا چهارشنبه (۱۳ آبان) ادامه دارد.

طی چهار سال گذشته ریاست فدراسیون بسکتبال بر عهده جواد داوری بود. دوره ریاست وی ۹ اسفند سال گذشته و همزمان با دوره جنگ رمضان به پایان رسید اما در مجمع فوق العاده فدراسیون بسکتبال که ۳۰ اردیبهشت برگزار شد، داوری تا پایان بازی های آسیایی به عنوان سرپرست منصوب شد و در ادامه هم حکم سرپرستی او تمدید شد.