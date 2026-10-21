تشکیل ۳۱ تعاونی مزارع خورشیدی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی صبح چهارشنبه در دیدار با رئیس اتاق تعاون کشور، اعتماد عمومی را مهم‌ترین سرمایه تعاونی‌ها دانست و اظهار کرد: من به اتاق تعاون خراسان جنوبی اعتقاد قلبی دارم، البته باید اعتماد ازدست‌رفته را دوباره بازگرداند.

وی با اشاره به تجربه برخی تعاونی‌ها در گذشته افزود: عملکرد نامناسب برخی تعاونی‌ها، به‌ویژه در حوزه مسکن، موجب آسیب دیدن اعتماد مردم شده است؛ ازاین‌رو، جلب مجدد اعتماد عمومی نیازمند عملکرد شفاف، پاسخ‌گویی مناسب و پایبندی به تعهدات در قبال مردم است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به عملکرد اتاق تعاون استان در دوره اخیر بیان کرد: عملکرد اتاق تعاون در خراسان جنوبی بسیار خوب بوده و در حوزه مسکن نیز اتفاقات خوبی در استان رقم خورده است.

هاشمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دولت چهاردهم تصریح کرد: در این دولت، اتفاقات خوبی توسط مجموعه اتاق تعاون استان رقم خورده و حسینی نیز در جلسات گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی حضوری فعال داشته است.

وی با بیان اینکه در طول حداقل دو سال حضورش در خراسان جنوبی، برخی تعاونی‌ها موفق به کسب رتبه‌های کشوری شده‌اند، افزود: تقویت فعالیت تعاونی‌ها و پیگیری مسائل و مشکلات آن‌ها می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای جایگاه این بخش در اقتصاد استان باشد.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به توسعه تعاونی‌ها در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: تاکنون ۳۱ تعاونی در حوزه مزارع نیروگاه‌های خورشیدی در استان تشکیل شده است.

هاشمی با بیان اینکه توسعه این تعاونی‌ها فرصت مناسبی برای مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌کند، افزود: استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها در حوزه انرژی خورشیدی می‌تواند به ایجاد منابع درآمدی جدید، تقویت اقتصاد محلی و بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های استان کمک کند.

وی با تأکید بر ضرورت گسترش نقش مردم و بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت منابع و ضرورت افزایش بهره‌وری، استفاده از ظرفیت مردم، تعاونی‌ها و فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، گردشگری و انرژی‌های تجدیدپذیر اهمیت ویژه‌ای دارد.

تعاونی‌ها محور مشارکت مردم در اقتصاد

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به نقش تعاونی‌ها در توسعه اقتصادی استان اظهار کرد: تعاونی‌ها می‌توانند یکی از محورهای اصلی مشارکت مردمی در اقتصاد استان باشند و زمینه اشتغال، ایجاد درآمد پایدار و تقویت سرمایه اجتماعی را فراهم کنند.

هاشمی ادامه داد: تحقق این ظرفیت به برنامه‌ریزی هدفمند، حمایت از طرح‌های اثربخش و پیگیری مستمر مسائل تعاونی‌ها وابسته است.

وی همچنین با اشاره به برگزاری جلسات شورای توسعه تعاون در خراسان جنوبی گفت: در این نشست‌ها، موضوعات مرتبط با بخش تعاون مورد بررسی و پیگیری قرار می‌گیرد و همکاری اتاق تعاون در پیشبرد برنامه‌ها و دستیابی به نتایج عملیاتی قابل تقدیر است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به انتخاب هیئت‌رئیسه جدید اتاق تعاون ابراز امیدواری کرد که با تداوم تعامل میان دستگاه‌های اجرایی، اتاق تعاون و فعالان اقتصادی، برنامه‌های مؤثرتری برای رفع مشکلات تعاونی‌ها و افزایش رضایتمندی اعضا اجرا شود.

هاشمی همچنین از آمادگی مجموعه استان برای حمایت از برنامه‌های کاربردی و طرح‌های پایلوت بخش تعاون خبر داد و تأکید کرد: طرح‌هایی که با شناخت ظرفیت‌های بومی، مشارکت مردم و نگاه اقتصادی پایدار تدوین شوند، می‌توانند زمینه‌ساز تحولات مثبت در بخش‌های مختلف استان باشند.