میزبانی اصفهان از جام دماوند در بالاترین سطح رنکینگ ملی

فرشاد طلاور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال گسترده از این دوره از رقابت‌ها اظهار داشت: حضور ۱۶۵ تنیسور از نقاط مختلف کشور، نشان‌دهنده اهمیت این مسابقات در تقویم تنیس ایران است. با توجه به حضور ملی‌پوشان و بازیکنان برتر کشور، رقابت‌های امسال از سطح فنی و کیفی بالایی برخوردار است و فرصت مناسبی برای رقابت ورزشکاران و کسب امتیازات ارزشمند در رنکینگ کشوری فراهم کرده است.

وی با اشاره به روند برگزاری مسابقات افزود: جدول مقدماتی این رقابت‌ها از ۲۱ تا ۲۴ مهرماه برگزار شد و مسابقات جدول اصلی نیز از ۲۵ مهرماه آغاز شده و تا ۳۰ مهرماه ادامه دارد. دیدار نهایی بخش دونفره در روز ۲۹ مهرماه و فینال بخش انفرادی به همراه مراسم اختتامیه در روز ۳۰ مهرماه برگزار خواهد شد.

همکاری دانشگاه اصفهان در میزبانی از رقابت‌های کشوری

مدیر مسابقات جام دماوند با تأکید بر اهمیت فراهم‌کردن شرایط مناسب برای میزبانی رقابت‌های سطح بالای کشوری، همکاری دانشگاه اصفهان را یکی از عوامل مهم در برگزاری این رویداد عنوان کرد.

طلاور در این زمینه اظهار کرد: میزبانی مسابقات جام دماوند حاصل تلاش مجموعه آکادمی تنیس طلاور و همکاری مؤثر دانشگاه اصفهان است. همراهی دانشگاه و تلاش‌های صورت‌گرفته برای فراهم‌کردن زیرساخت‌ها، امکانات و شرایط مناسب برگزاری، نقش مهمی در میزبانی از این رقابت‌ها داشته است.

وی افزود: تلاش قابل‌توجهی صورت گرفته است تا مجموعه تنیس دانشگاه اصفهان از نظر امکانات، زیرساخت‌های سخت‌افزاری و شرایط برگزاری، آمادگی میزبانی از یکی از معتبرترین مسابقات تنیس بزرگسالان کشور را برای دومین سال متوالی و در همین بازه زمانی داشته باشد.

مدیر مسابقات جام دماوند ادامه داد: مجموعه تنیس دانشگاه اصفهان ظرفیت مناسبی برای میزبانی رقابت‌ها در بالاترین سطح داخلی و بین‌المللی دارد و استمرار میزبانی این رقابت‌ها می‌تواند در تقویت جایگاه اصفهان در تقویم مسابقات کشوری تنیس نیز مؤثر باشد.

مسابقات تنیس کشوری ۱۰۰۰ امتیازی جام دماوند با حضور ۱۶۵ شرکت‌کننده از سراسر کشور، به میزبانی مجموعه تنیس دانشگاه اصفهان و آکادمی تنیس طلاور در حال برگزاری است.