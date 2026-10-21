به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام فخرالدین اسماعیلی صبح دوشنبه در آیین کلنگ‌زنی و افتتاح بیش از ۳۰ پروژه عمرانی، فرهنگی و خدماتی شهرداری چمگردان، با اشاره به مسئولیت مدیران در قبال جامعه اظهار کرد: خدمتگزاری به مردم از مهم‌ترین مسئولیت‌هایی است که بر عهده مدیران و مسئولان قرار دارد و ارزش این مسئولیت زمانی آشکار می‌شود که اقدامات انجام‌شده، آثار ملموسی در زندگی مردم بر جای بگذارد.

وی با اشاره به اهمیت نیکوکاری در آموزه‌های قرآنی افزود: خداوند در قرآن کریم می‌فرماید ان‌الله یحب المحسنین؛ به این معنا که خداوند نیکوکاران را دوست دارد. این آموزه نشان می‌دهد که نیکوکاری و خدمت به دیگران، از ارزش‌های بنیادین در نظام اخلاقی و اجتماعی اسلام است و مسئولان نیز باید در انجام وظایف خود این اصل را سرلوحه قرار دهند.

امام جمعه موقت چمگردان با بیان اینکه مسئولیت‌پذیری باید با اقدامات اثربخش و ماندگار همراه باشد، به آیه ۱۷ سوره رعد اشاره کرد و گفت: در این آیه، خداوند برای تبیین تفاوت میان حق و باطل و آثار ماندگار و زودگذر، از مثال کف روی آب استفاده می‌کند؛ کف از بین می‌رود، اما آنچه برای مردم سودمند است، در زمین باقی می‌ماند. این مفهوم می‌تواند معیاری برای ارزیابی عملکرد مسئولان باشد؛ چراکه اقدامات ماندگار، آن‌هایی هستند که منفعتی واقعی برای جامعه به همراه داشته باشند.

اسماعیلی ادامه داد: ممکن است انسان سال‌ها زندگی کند و مسئولیت‌های مختلفی بر عهده داشته باشد، اما اگر حاصل فعالیت‌های وی برای خود، خانواده و جامعه ثمری نداشته باشد، نمی‌توان از عملکرد او به‌عنوان خدمتی ماندگار یاد کرد. در مقابل، هر اقدامی که به بهبود شرایط زندگی مردم، رفع مشکلات و تأمین منافع عمومی کمک کند، ارزشمند خواهد بود.

وی اخلاص را یکی از مهم‌ترین الزامات خدمتگزاری دانست و اظهار کرد: برای آنکه اقدامات مسئولان از ارزش و ماندگاری برخوردار باشد، باید نیت خدمت به مردم در کانون فعالیت‌های آنان قرار گیرد. اخلاص در عمل، مسئولیت‌پذیری و توجه به نیازهای جامعه، زمینه‌ای فراهم می‌کند تا فعالیت‌های اجرایی از سطح اقدامات مقطعی فراتر برود و به نتایجی پایدار منتهی شود.

امام جمعه موقت چمگردان همچنین با اشاره به روایتی از امام حسین (ع) درباره توفیق خدمت به مردم تصریح کرد: توفیق خدمتگزاری به خلق، فرصتی ارزشمند است که باید قدر آن را دانست. اگر فردی این فرصت را نادیده بگیرد و به مسئولیت خود در قبال مردم عمل نکند، ممکن است این امکان از وی گرفته شود و فرد دیگری برای انجام آن مسئولیت وارد میدان شود.

اسماعیلی با تأکید بر اینکه امور جامعه نباید به دلیل کوتاهی افراد متوقف بماند، افزود: مسئولیت‌ها و امور اجتماعی به اشخاص محدود نمی‌شود و اگر فردی وظیفه خود را به‌درستی انجام ندهد، دیگران می‌توانند این مسئولیت را بر عهده بگیرند؛ بنابراین هیچ‌کس نباید فرصت خدمت را امتیازی همیشگی برای خود بداند، بلکه باید آن را امانتی برای پاسخگویی به نیازهای مردم تلقی کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر چمگردان، جوانی، توانمندی و روحیه خدمتگزاری شهردار را از ظرفیت‌های قابل توجه مدیریت شهری دانست و برای مجموعه مدیریت شهری در مسیر خدمت به مردم آرزوی موفقیت کرد.

امام جمعه موقت چمگردان در پایان با اشاره به اهمیت توجه به مفاهیم و ارزش‌های مرتبط با هویت ملی و نظام جمهوری اسلامی، بر ضرورت پایبندی مسئولان به آرمان‌ها و اصول مورد تأکید بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.

در این آیین، بیش از ۳۰ پروژه عمرانی، فرهنگی و خدماتی شهرداری چمگردان در قالب طرح‌های افتتاحی و کلنگ‌زنی معرفی شد؛ طرح‌هایی که ارزیابی میزان اثرگذاری آن‌ها بر کیفیت زندگی شهروندان، دسترسی به خدمات عمومی و پاسخگویی به نیازهای شهری، از شاخص‌های مهم سنجش عملکرد مدیریت شهری به شمار می‌رود.