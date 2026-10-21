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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۲

تکمیل ۴۴ واحد آموزشی در استان ایلام در دستور کار قرار دارد

تکمیل ۴۴ واحد آموزشی در استان ایلام در دستور کار قرار دارد

ایلام - مدیرکل نوسازی مدارس استان ایلام گفت: تکمیل ۴۴ واحد آموزشی در استان ایلام در دستور کار قرار دارد.

جلال حمره در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:با مشارکت خیران نیک‌اندیش و دولت، ۴۰ طرح آموزشی جدید در مناطق مختلف استان ایلام افتتاح و به فضاهای آموزشی استان افزوده شده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ایلام با اعلام این خبر گفت: با بهره‌برداری از این تعداد طرح، ۱۳۳ کلاس درس با زیربنای حدود ۱۴ هزار متر مربع به چرخه آموزش استان اضافه شد.

حمره میزان اعتبار هزینه شده برای ساخت این واحدهای آموزشی را بالغ بر ۴۸۱ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: سال گذشته نیز ۴۰ واحد آموزشی در مناطق مختلف استان افتتاح شده بود.

وی یکی از شاخص‌ترین این طرح‌ها را مدرسه ۶ کلاسه مقطع ابتدایی روستای «چالاب» از توابع شهرستان مهران دانست که با برخورداری از ۱۲۰ دانش‌آموز پسر، گامی مهم در جهت توسعه عدالت آموزشی و محرومیت‌زدایی در مناطق مرزی استان به شمار می‌رود.

وی عنوان کرد:در قالب گام‌های نخست و دوم، در مجموع ۸۰ فضای آموزشی با ۲۶۴ کلاس درس به بهره‌برداری رسیده است.

وی از برنامه‌ریزی برای اجرای گام سوم و تکمیل ۴۴ واحد آموزشی باقی‌مانده در آینده نزدیک خبر داد.

کد مطلب 6984929

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