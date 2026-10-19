به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ موسی بزرگی ظهر دوشنبه در کمیسیون ایمنی راه‌های استان سمنان در استانداری ضمن اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در راستای کاهش تصادفات جاده‌ای بیان کرد: ایمنی راه‌ها در گرو همکاری همه دستگاه های ذیربط است.

وی درباره ضرورت کاهش تصادفات جاده‌ای در استان سمنان افزود: پیشنهادهای رفع نقاط حادثه‌ خیز در کمیسیون ایمنی راه‌های استان از سوی پلیس راه اعلام می شود.

رئیس پلیس راه استان سمنان با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ دوربین در جاده‌های استان فعال است، گفت: رصد و پایش تصویری جاده‌های استان سمنان به صورت مستمر توسط پلیس راه در دستور کار قرار دارد.

بزرگی ادامه داد: بیش از ۷۰ دوربین دیگر در حال آماده‌سازی و افزایش است تا بتوانیم پوشش بهتری را نسبت به جاده‌های استان سمنان داشته باشیم.

وی افزود: سامانه‌ای نیز طراحی شده که اگر خودرویی بیش از ۳۰ کیلومتر سرعت غیرمجاز داشته باشد، هشدار می‌دهد تا برخورد جدی صورت گیرد.

به گزارش مهر، کانالیزه شدن پاسگاه امیریه، اصلاح روشنایی گردنه‌های مه‌گیر و توجه به نیوجرسی‌های آزادراه جدیدالاحداث از دیگر موارد مطرح‌شده در این جلسه بود.