کاهش ناگهانی بینایی را جدی بگیرید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، داود آقادوست گفت: بسیاری از بیماری‌های چشمی، از جمله آب‌سیاه، در مراحل اولیه بدون علامت هستند؛ بنابراین نداشتن تاری دید، نشانه قطعی سلامت چشم نیست و معاینات منظم، به‌ویژه در افراد بالای ۴۰ سال و مبتلایان به دیابت و فشارخون، ضرورت دارد.

وی با تأکید بر اهمیت غربالگری بینایی کودکان افزود: معاینات چشم از بدو تولد، پیش از ورود به دبستان و در دوران تحصیل، نقش مهمی در شناسایی زودهنگام اختلالات بینایی و پیشگیری از عوارض آن‌ها دارد.

آقادوست همچنین محدود کردن استفاده طولانی‌مدت از تلفن همراه و نمایشگرها، استراحت منظم هنگام استفاده از آن‌ها، رعایت فاصله مناسب و استفاده از عینک آفتابی دارای محافظت در برابر پرتو فرابنفش را از راهکارهای حفظ سلامت چشم دانست.

این متخصص چشم با اشاره به بیماری‌هایی مانند آب‌مروارید و عیوب انکساری چشم گفت: آب‌مروارید معمولاً با کدر شدن تدریجی عدسی و کاهش بینایی همراه است و درمان اصلی آن جراحی است. نزدیک‌بینی، دوربینی و آستیگماتیسم نیز با توجه به شرایط فرد، با عینک، لنز تماسی یا جراحی اصلاح می‌شوند.

وی تأکید کرد: کاهش ناگهانی بینایی، حتی بدون درد، همچنین درد یا آسیب چشم، نیازمند مراجعه فوری به مراکز درمانی است و تشخیص و درمان به‌موقع در پیشگیری از آسیب‌های جدی بینایی نقش مهمی دارد.