«تاریخ دقیق پرواز» قصه تنهایی و امید است؛ بازیگر را نباید محدود کرد

داریوش اشرفی بازیگر فیلم کوتاه «تاریخ دقیق پرواز» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نحوه حضور خود در این فیلم گفت: پیش از این با مجید حقیقت، تهیه‌کننده فیلم، همکاری کرده بودم و از طریق وی به این پروژه دعوت شدم. در جریان این همکاری با پوریا دهقان کارگردان فیلم، آشنا شدم. او جوانی بسیار خوب، کاربلد، سالم و بااخلاق است و پس از گفتگو از کار با او استقبال کردم.

وی افزود: فیلمنامه را در اختیارم قرار دادند و پس از مطالعه آن، متوجه شدم با اتفاقی روبه‌رو هستیم که در جامعه ما وجود دارد. معمولاً افراد در سنین بالا به دنبال انگیزه‌ای هستند تا بتوانند امیدوار بمانند و امید به زندگی داشته باشند. امید پیرمرد داستان نیز بازگشت دخترش بود تا بتواند در کنار او زندگی کند و مدتی که از عمرش باقی مانده است، لذت ببرد. او همسرش را از دست داده بود، اما همچنان به بازگشت دخترش و زندگی در کنار او امید داشت.

اشرفی تصریح کرد: اتفاقی برای این پیرمرد رخ می‌دهد که موجب می‌شود برنامه‌هایش تا حدودی به هم بریزد. از سوی دیگر، دختربچه‌ای که همسایه او بود، انگیزه‌ای تازه به زندگی‌اش می‌بخشد. پیرمرد تا حدودی با این کودک ارتباط برقرار کرده بود و احساس می‌کرد تا زمان بازگشت دخترش، این کودک می‌تواند جای خالی او را پر کند و محبت و علاقه‌ای را که نسبت به دخترش دارد، تا حدی از طریق این ارتباط تجربه کند. به این ترتیب، دختربچه می‌توانست تا حدودی جای خالی دخترش را برای او پر کند.

این بازیگر در ادامه گفت: من خودم هم دختر دارم و همزمان پدربزرگ نیز هستم. به همین دلیل، تا حدودی درباره افرادی تحقیق کردم که تنها هستند، همسرانشان را از دست داده‌اند و فرزندانشان نیز در کنارشان حضور ندارد. تلاش کردم دریابم این افراد چه احساس و حالی نسبت به زندگی، سرنوشت و آینده خود دارند و آیا همچنان به زنده بودن امید دارند و مایل‌اند به زندگی ادامه دهند یا دچار افسردگی و مشکلات دیگری شده‌اند. امیدوارم توانسته باشم به آنچه در پی یافتنش بودم دست پیدا کنم و پیام و مفهومی را که مدنظرم بود، به مخاطب منتقل کرده باشم.

وی درباره ارتباط خود با کاراکتر دختر بچه در این فیلم گفت: من چهار نوه دارم و به لطف خدا، به دلیل ارتباطی که با نوه‌هایم دارم، سعی کردم از همان روز اول با این کودک نیز تا حدودی با لحنی پدربزرگانه برخورد کنم. برای مثال، به‌صورت دوستانه به او می‌گفتم؛ «من پدربزرگ تو هستم و تو هم نوه من هستی». به این ترتیب، توانستیم ارتباط بسیار خوبی با یکدیگر برقرار کنیم و او نیز من را «پدربزرگ» خطاب می‌کرد. این ارتباط به‌خوبی شکل گرفت.

اشرفی افزود: اگر بتوانیم ارتباط خوبی با بچه‌ها برقرار کنیم، می‌توانیم اعتماد و احساس صمیمیت را در آنها شکل دهیم. برخی افراد به‌گونه‌ای با کودکان رفتار می‌کنند که آنها نمی‌توانند به‌راحتی با چنین افرادی ارتباط برقرار کنند یا از نظر محبت و دوست داشتن، احساس اطمینان و اعتماد داشته باشند.

این بازیگر درباره همکاری با کارگردان‌های فیلم کوتاه گفت: گاهی در فیلمسازی کوتاه، برخی کارگردانان، به‌ویژه افرادی که نخستین یا دومین تجربه کارگردانی خود را پشت سر می‌گذارند، بیش از اندازه سختگیری می‌کنند و این فشار را به بازیگر نیز منتقل می‌کنند و اجازه نمی‌دهند بازیگر ابتدا حس و حال خود را در اجرای نقش نشان دهد. به نظر من، بهتر است ابتدا به بازیگر فرصت داده شود تا بازی خود را ارائه کند و پس از آن، در صورت وجود نکته‌ای، کارگردان دیدگاه‌ها و اصلاحات مورد نظر خود را مطرح کند.

وی ادامه داد: من به‌تازگی در پروژه «سلمان فارسی» داوود میرباقری حضور داشتم. در آنجا، هنگام بازی، چنین فشاری را از سوی آقای میرباقری احساس نکردم که مدام به بازیگر گفته شود این کار را نکن، آن کار را انجام بده یا به شکل دیگری بازی کن. به نظر من، لازم است کارگردانان تا حدودی به بازیگر آزادی عمل بدهند و اجازه دهند ابتدا بازی خود را با آرامش ارائه کند. باید به بازیگر اجازه داد حس و حال خودش را در اجرای نقش نشان دهد و پس از آن، اگر کارگردان نکته‌ای مدنظر داشت، او را راهنمایی کند؛ برای مثال، به او بگوید که بخشی از بازی را کمی ضعیف‌تر اجرا کند یا شدت آن را کاهش دهد. در واقع، باید بازیگر را راهنمایی کرد، نه اینکه از ابتدا شیوه مشخصی را به او تحمیل کرد.

این بازیگر در پایان تاکید کرد: ممکن است آنچه در ذهن کارگردان است، با تصوری که بازیگر از نقش دارد، متفاوت باشد. با این حال، کارگردان، بازیگر و نویسنده می‌توانند با یکدیگر تعامل داشته باشند و از طریق گفتگو و تبادل نظر، به نتیجه‌ای مطلوب برسند و اثر خوبی خلق کنند. نباید به بازیگر گفته شود که حتماً باید به شکل خاصی بازی کند؛ زیرا چنین رویکردی ممکن است او را تا حدودی اذیت کند. در واقع، این موضوع به تقابل تجربه‌ها بازمی‌گردد.

فیلم کوتاه «تاریخ دقیق پرواز» به کارگردانی پوریا دهقان و تهیه‌کنندگی مجید حقیقت در بخش داستانی چهل و سومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران حضور دارد.



«تاریخ دقیق پرواز» داستان پیرمردی تنها را روایت می‌کند که چشم انتظار بازگشت دخترش به کشور است اما درست یک روز پیش از تماس دخترش، شنوایی‌اش را از دست می‌دهد. حالا پیرمرد در میان اضطراب ندانستن تاریخ پرواز دخترش، باید راهی برای برقراری ارتباط با او پیدا کند.