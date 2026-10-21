روزهای سرخ قاره سبز

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: پلیس کشورهای اروپایی، با مشت آهنین به سراغ معترضان رفته است و با تمام توان در حال سرکوب معترضان به وضعیت معیشتی در اروپا است. قاره سبز زیر چکمه‌های بحران اقتصادی و کمبود شدید سوخت به لرزه درآمده است؛ شعله‌های اعتراض که از مدارس و دانشگاه‌های فرانسه زبانه کشید، اینک به خیابان‌های قاره‌ای سرایت کرده که خود را مهد دموکراسی می‌پنداشت، اما امروز در برابر خواسته‌های معیشتی شهروندانش، حصاری از باتوم و گاز اشک‌آور کشیده است. از ساحل مدیترانه تا اعماق شمال اروپا، ارکان دولت‌های غربی از تاب‌آوری در برابر پیامدهای راهبردی بسته شدن شریان‌های حیاتی انرژی عاجز مانده‌اند؛ مردمی که بهای سیاست‌های تنش‌آفرین دولتمردانشان را با خالی شدن سفره‌ها و انجماد در زمستان بی‌سوخت می‌پردازند، اینک با پاسخی جز سرکوب عریان و مشت آهنین پلیس مواجه نشده‌اند. نقاب از چهره مدعیان دروغین آزادی فرو افتاده است؛ جایی که فریاد حق‌طلبانه دانشجویان و کارگران اروپایی در اعتراض به تورم و بحران سوخت، با هجوم سازمان‌یافته نیروهای امنیتی پاسخ می‌گیرد تا اثبات شود ساختار شکننده غرب در بحران‌های واقعی، جز زبان زور، ادبیات دیگری نمی‌شناسد.

قفسه‌های خالی سوپرمارکت در ایتالیا

انتشار ویدئویی در ایکس از قفسه‌های خالی در یکی از سوپرمارکت‌های ایتالیا واکنش‌های جالبی از سوی کاربران در پی داشت. کاربران خارجی در ایکس با اعتراض به سکوت کشورهای غربی در حمله آمریکا علیه ایران، گرانی و هزینه‌های بالای زندگی در کشورهای اروپایی را نتیجه بسته شدن تنگه هرمز می‌دانند. کاربری در ایکس با انتشار ویدئویی نوشت: این تصویری است که جنگ ایران برای مردم عادی به ارمغان آورد. قفسه‌های خالی سوپرمارکت‌ها در جنوب ایتالیا؛ به دلیل اینکه رانندگان کامیون و کشاورزان در اعتراض به قیمت گازوئیل که از توان پرداخت‌شان خارج است، جاده‌ها را مسدود کرده‌اند. خبری از توزیع کالا نیست، قفسه‌ها خالی‌اند و مردم می‌گویند که دیگر از پس تامین مخارج زندگی برنمی‌آیند. همین فشارها در فرانسه نیز احساس می‌شود و امروز به شکل اعتراضات بروز کرده است. ترامپ مدام می‌گوید که با پایان یافتن جنگ، قیمت‌ها به‌شدت سقوط خواهند کرد. مشکل اینجاست که هیچ‌کس نمی‌داند آن روز چه زمانی فرا می‌رسد.

مکرون در سفر؛ فرانسه در آتش

همزمان با دید و بازدید امانوئل مکرون از کشورهای عرب، در فرانسه غوغایی به‌پاست. بسیاری از معترضان در فرانسه که دومین هفته اعتراضات خود را می‌گذراند، خواستار استعفای وی و اعضای دولتش شده‌اند اما به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور فرانسه با نوعی لجبازی خاص تلاش دارد به جای شنیدن صدای معترضان، به آنها پشت کند. در فرانسه حتی برخی فعالان سیاسی هم خواستار استعفای مکرون شده‌اند. از جمله فلوریان فیلیپو، رهبر حزب میهن‌پرستان فرانسه و نامزد این حزب برای ریاست‌جمهوری، در پی ناآرامی‌ها در این کشور، خواستار استعفای مکرون شده است. فیلیپو در حساب کاربری خود در ایکس نوشت: برای پایان دادن به این هرج و مرج باید خائنان را کنار بزنیم. وی همچنین با تاکید بر اینکه مکرون باید استعفا کند، افزود: ما باید اقتدار دولت فرانسه را احیا کرده و حاکمیت ملی را بازپس گیریم.

دلایل بحران در اروپا

بخش اعظمی از اتفاقات این روزهای اروپا به علت اقدامات ایران است. در حالی که قرار بود کشورهای غربی پس از چند سال سیاست انقباضی، به علت کرونا و جنگ اوکراین، سیاست انبساطی داشته باشند و به مردم خود کمک مالی گسترده داشته باشند، حالا دوباره مجبور به بازگشت به سیاست‌های شدیدا انقباضی شده‌اند تا اثرات اقتصادی این جنگ را کنترل کنند. نتیجه هم می‌شود افزایش شدید نارضایتی در سطح عمومی و این واکنش‌های اجتماعی قابل توجه. ریشه بحران اقتصادی که این روزها دامن کشورهای اروپایی را گرفته، تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران است که بنا بر اعلام طراحان آن قرار بود حداکثر ظرف دو هفته کار ایران را یکسره کند! در اینکه ریشه این وضع، بحران اقتصادی است نیز، بین این کشورها هیچ اختلافی وجود ندارد. فقط ترامپ برای تبرئه خود می‌گوید عامل این بحران‌های اقتصادی، جنگ او با ایران نیست و مکرون می‌گوید، عامل این بحران‌های اقتصادی جنگ ترامپ با ایران است! بنابراین ایران به لطف هوشمندی رهبر شهید، فرماندهان نظامی و مردم بی‌نظیرش طوری این جنگ را مدیریت کرده است که دشمن، از ناحیه‌ای که تصورش را هم نمی‌کرد ضربه خورد و تقریبا همه آن کشورهایی که در این تجاوز در کنار متجاوزان ایستاده بودند، درگیر بحران‌های کمرشکن اقتصادی و به تبع آن، بحران‌های اجتماعی و امنیتی شده‌اند. ایران توانست جنگ تحمیل‌شده بر خودش را، نه فقط منطقه‌ای که جهانی کند!

ارتباط انسداد تنگه هرمز و بحران در اروپا

تحولات تنگه هرمز و اختلال در جریان انتقال انرژی، علاوه بر اثرگذاری بر بازار جهانی نفت، هزینه‌های سوخت، حمل‌ونقل و تامین کالا را نیز افزایش داده و فشار بر معیشت خانوارها را در کشورهای مختلف تشدید کرده است؛ به‌طوری ‌که اعتراضات مرتبط با هزینه‌های زندگی در کشورهای مختلف اروپایی از جمله فرانسه، پرتغال، بلژیک، ایتالیا و دانمارک نیز به یکی از موضوعات مهم روز اروپا تبدیل شده است. پیامدهای اقتصادی جنگ و اختلال در بازار انرژی در روزهای اخیر در خیابان‌های چند کشور اروپایی بازتاب یافته است. در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ اعتراضات مرتبط با افزایش هزینه‌های زندگی در فرانسه، پرتغال، بلژیک، دانمارک و ایتالیا برگزار شد؛ تجمع‌هایی که مطالبات مطرح شده در آنها علاوه بر گرانی سوخت و کالا، موضوعاتی مانند دستمزدها، هزینه مسکن و کیفیت خدمات عمومی را نیز دربر می‌گرفت.

در فرانسه صدها هزار نفر در اعتراضات سراسری شرکت کردند و بخشی از تجمع‌ها به درگیری و تخریب اموال انجامید. در پرتغال نیز ده‌ها هزار نفر در لیسبون علیه افزایش هزینه‌های زندگی، دستمزدهای ناکافی و دشواری تامین مسکن به خیابان‌ها آمدند. در بلژیک و ایتالیا نیز تجمعات و درگیری‌هایی گزارش شد. البته شاید این اعتراضات را نتوان صرفا نتیجه کوتاه‌مدت جنگ ایران دانست؛ زیرا مسائل انباشت شده‌ای از قبل مثل افزایش هزینه مسکن، مشکلات دستمزدها و نارضایتی از خدمات عمومی در شکل‌گیری آنها نقش داشته است. با این حال افزایش قیمت انرژی یکی از عواملی است که می‌تواند فشارهای اقتصادی موجود در اروپا را تشدید کند.

هشدار وزارت خارجه در مورد سفر به اروپا

وزارت خارجه ایران، با توجه به تشدید ناآرامی‌ها و اختلال در نظم عمومی در فرانسه، بلژیک و ایتالیا، به هم‌وطنان توصیه کرد از انجام سفرهای غیرضروری به این کشورها یا حضور در محل‌های ناآرام خودداری کنند. وزارت امور خارجه، همچنین به هم‌وطنانی که هم‌اکنون در فرانسه، بلژیک و ایتالیا حضور دارند توصیه کرد از حضور در مناطق پرتنش و محل‌های درگیری اجتناب کرده و از ترددهای غیرضروری، به‌ویژه در محدوده‌های ناآرام، پرهیز کنند. در بیانیه دستگاه دیپلماسی کشورمان آمده که با توجه به احتمال تشدید ناآرامی‌ها، محدودیت‌های تردد و اختلال در خدمات حمل‌ونقل عمومی، از هم‌وطنان درخواست می‌شود پیش از هرگونه جابه‌جایی، آخرین وضعیت امنیتی و شرایط حمل‌ونقل را بررسی کرده و اطلاعات تماس نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در فرانسه، بلژیک و ایتالیا را همراه داشته باشند.