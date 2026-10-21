۴ بازیکن منصوریان در آستانه جدایی؛ بحران شدید مالی در الطلبه

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه الطلبه عراق که هدایت آن بر عهده علیرضا منصوریان است در پی تشدید مشکلات مالی و افزایش نارضایتی بازیکنان از پرداخت نشدن مطالباتشان با تغییراتی در ساختار مدیریتی خود روبه‌رو شده است. شرایطی که آینده تعدادی از بازیکنان این تیم را نیز در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

رسانه «اولترا عراق» نوشت: مقدام الجمیلی معاون وزارت آموزش عالی و پژوهش‌های علمی عراق به‌ عنوان رئیس باشگاه الطلبه انتخاب شد و عبدالوهاب ابوالهیل ستاره سابق فوتبال این کشور نیز سمت نایب‌ رئیسی باشگاه را برعهده گرفت. این تغییرات در شرایطی انجام شد که مشکلات مالی، ثبات تیم را تحت تأثیر قرار داده بود.

چهار بازیکن الطلبه به دلیل دریافت نکردن مطالبات مالی خود، خواهان فسخ قرارداد شده‌اند و به مدیریت باشگاه ۴۸ ساعت فرصت داده‌اند تا وضعیت مالی آنها را تعیین تکلیف کند.

حسین عمار، کرار المختار، کرار سعد و منتظر عبدالامیر چهار بازیکنی هستند که نامشان در این گزارش مطرح شده است. به گفته یکی از مسئولان باشگاه، نمایندگان این بازیکنان اخطار نهایی را برای مدیریت ارسال کرده‌اند و در صورت پرداخت نشدن مطالبات در مهلت تعیین‌شده، موضوع از طریق فدراسیون فوتبال عراق برای فسخ رسمی قراردادها پیگیری خواهد شد.

در عین حال، باشگاه الطلبه همچنان موظف است مطالبات معوقه این بازیکنان را مطابق مقررات و رویه‌های قانونی پرداخت کند. تاکنون گزارش تأییدشده‌ای درباره نتیجه این مهلت یا فسخ رسمی قرارداد این چهار بازیکن منتشر نشده است.

مشکلات مالی الطلبه پیش از تغییرات مدیریتی نیز مورد اعتراض بازیکنان قرار گرفته بود. زید اسماعیل بازیکن این تیم در گفتگو با روزنامه «الخلیج» در ۱۷ مهر اعلام کرد که بازیکنان و اعضای کادر فنی طی هفت ماه هیچ مبلغی از قراردادهای خود دریافت نکرده‌اند.

او با اشاره به شرایط دشوار باشگاه و نبود حمایت کافی تاکید کرد که بازیکنان با وجود مشکلات موجود همچنان برای تیم و هواداران آن تلاش می‌کنند. این اظهارات نشان می‌دهد که بحران مالی الطلبه تنها به اختلاف اخیر با چهار بازیکن محدود نبوده و مشکلات مربوط به پرداخت مطالبات پیش از آغاز تغییرات مدیریتی نیز ادامه داشته است.

اکنون مدیریت جدید باشگاه با چالش تامین منابع مالی و رسیدگی به مطالبات معوقه روبه‌رو است. موضوعی که در صورت حل نشدن می‌تواند بر ثبات بازیکنان، شرایط فنی تیم و نتایج الطلبه در رقابت‌های لیگ ستارگان عراق تأثیر بگذارد.