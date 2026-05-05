راهکار جالب باشگاه منصوریان برای حضور تماشاگران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال الطلبه و الزورا در هفته سی و سوم لیگ ستارگان عراق شامگاه سه شنبه ۱۵ اردیبهشت از ساعت ۲۰:۳۰ رو در روی هم قرار می گیرند. کسب سه امتیاز این بازی برای هر دو بازی از اهمیت بالایی برخوردار است.

در همین حال سایت «observeriraq» عراق نوشت: تیم فوتبال الطلبه در چارچوب رقابت‌های لیگ عراق، در دیداری حساس و دربی‌گونه، میزبان تیم الزوراء در ورزشگاه المدینه شهر بغداد خواهد بود؛ مسابقه‌ای که از اهمیت بالایی برخوردار است و رقابتی نزدیک میان دو تیم را نوید می‌دهد.

دو تیم با انگیزه فراوان پا به این دیدار می‌گذارند، چرا که هر دو به دنبال تثبیت جایگاه چهارم جدول هستند. در حال حاضر الطلبه با ۶۱ امتیاز در رده چهارم قرار دارد و الزوراء با ۵۹ امتیاز در تعقیب این تیم و در جایگاه پنجم ایستاده است.

در همین راستا، هیئت‌مدیره باشگاه الطلبه جلسه‌ای با کانون مرکزی هواداران این تیم برگزار کرد که طی آن، درباره تمهیدات لازم برای برگزاری این مسابقه به توافق رسیدند. این اقدامات شامل نحوه ورود هواداران و ساماندهی جایگاه‌ها در ورزشگاه است.

همچنین اعلام شد برای ورود هواداران دو تیم، دروازه‌های جداگانه‌ای در نظر گرفته شده و قیمت بلیت‌ها نیز مشخص شده است. باشگاه الطلبه تأکید کرده که هواداران این تیم برای بهره‌مندی از تخفیف بلیت، باید با لباس رسمی باشگاه در ورزشگاه حضور پیدا کنند.

لازم به ذکر است که هدایت تیم الطلبه بر عهده علیرضا منصوریان سرمربی ایرانی است.