  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۰۵

خرمگاه: مصدومیت عامل شکست الطلبه مقابل اربیل بود

مربی ایرانی تیم فوتبال الطلبه گفت: ما بازیکنان مصدوم زیادی داشتیم و همین موضوع یکی از عوامل شکست ما مقابل اربیل بود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال الطلبه و اربیل شامگاه دوشنبه ۷ اردیبهشت و در هفته سی و یکم لیگ ستارگان عراق رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۳ بر ۲ به سود اربیل خاتمه یافت تا شاگردان علیرضا منصوریان متحمل یک شکست دیگر در فصل جاری شوند. منصوریان به دلیل محرومیت از روی سکو نظاره گر عملکرد شاگردانش بود و محمد خرمگاه دیگر مربی ایرانی الطلبه روی نیمکت حضور داشت.

خرمگاه در پایان این بازی اظهار داشت: پیش‌بینی می‌کردیم بازی سختی در پیش داشته باشیم، چرا که اربیل از نظر تاریخی تیمی خوب است و بازیکنان باکیفیتی در اختیار دارد.

وی ادامه داد: متأسفانه با مصدومیت‌هایی مواجه بودیم که باعث شد برخی بازیکنان را در پست‌های غیرتخصصی به میدان بفرستیم و همین مسئله روی عملکرد تیم تأثیر گذاشت.

مربی تیم الطلبه خاطرنشان کرد: این‌گونه مسابقات را اشتباهات تعیین می‌کند و امروز نیز ما مرتکب اشتباهاتی شدیم که تاوان آن را با دریافت گل دادیم. تمرکز لازم را نداشتیم و همین موضوع کار را برای ما سخت کرد.

خرمگاه تصریح کرد: با وجود اینکه توانستیم تا حدی به بازی برگردیم، اما در نهایت نتیجه را واگذار کردیم.

وی در پایان گفت: به تیم اربیل تبریک می‌گویم و از هوادارانی که امروز از ما حمایت کردند عذرخواهی می‌کنم؛ متأسفانه نتوانستیم امتیازات کامل این دیدار را کسب کنیم.

کد مطلب 6813477

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها