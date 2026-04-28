خرمگاه: مصدومیت عامل شکست الطلبه مقابل اربیل بود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال الطلبه و اربیل شامگاه دوشنبه ۷ اردیبهشت و در هفته سی و یکم لیگ ستارگان عراق رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۳ بر ۲ به سود اربیل خاتمه یافت تا شاگردان علیرضا منصوریان متحمل یک شکست دیگر در فصل جاری شوند. منصوریان به دلیل محرومیت از روی سکو نظاره گر عملکرد شاگردانش بود و محمد خرمگاه دیگر مربی ایرانی الطلبه روی نیمکت حضور داشت.

خرمگاه در پایان این بازی اظهار داشت: پیش‌بینی می‌کردیم بازی سختی در پیش داشته باشیم، چرا که اربیل از نظر تاریخی تیمی خوب است و بازیکنان باکیفیتی در اختیار دارد.

وی ادامه داد: متأسفانه با مصدومیت‌هایی مواجه بودیم که باعث شد برخی بازیکنان را در پست‌های غیرتخصصی به میدان بفرستیم و همین مسئله روی عملکرد تیم تأثیر گذاشت.

مربی تیم الطلبه خاطرنشان کرد: این‌گونه مسابقات را اشتباهات تعیین می‌کند و امروز نیز ما مرتکب اشتباهاتی شدیم که تاوان آن را با دریافت گل دادیم. تمرکز لازم را نداشتیم و همین موضوع کار را برای ما سخت کرد.

خرمگاه تصریح کرد: با وجود اینکه توانستیم تا حدی به بازی برگردیم، اما در نهایت نتیجه را واگذار کردیم.

وی در پایان گفت: به تیم اربیل تبریک می‌گویم و از هوادارانی که امروز از ما حمایت کردند عذرخواهی می‌کنم؛ متأسفانه نتوانستیم امتیازات کامل این دیدار را کسب کنیم.