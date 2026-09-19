عذرخواهی منصوریان از هواداران تیمش در شرایطی جالب + فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال الطلبه و الجولان در هفته هشتم لیگ ستارگان عراق روز گذشته (جمعه ۲۷ شهریور) رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید تا شاگردان علیرضا منصوریان در الطلبه دو امتیاز مهم را از این بازی از دست بدهند.
منصوریان در پایان این بازی، در حالی که آبپاش کنار زمین به سمت او و گزارشگر آب میپاشید، اظهار داشت: زمانی که میبازیم، واقعاً خجالت میکشم مقابل هواداران نگاه کنم. مخصوصاً زمانی که برای بازیهای خارج از خانه به شهرستان میرویم، شرایط را بهتر درک میکنم، چون خودم زمانی هوادار و روی سکو بودهام و میدانم این هواداران چه دردی میکشند.
او افزود: فقط یک چیز به بازیکنان گفتم؛ اینکه وقتی برای کشورتان و تیمتان بازی میکنید، باید با تمام وجود تلاش کنید. از آنها خواستم به خانههایشان بروند و برای کشورشان بازی کنند.
سرمربی الطلبه در ادامه تأکید کرد که هواداران بخش مهمی از فوتبال هستند و بازیکنان باید قدر حمایت آنها را بدانند و در زمین مسابقه با تمام توان برای موفقیت تیم تلاش کنند.
لازم به ذکر است که الطلبه با ۱۰ امتیاز در رده هفتم جدول ۲۰ تیمی عراق قرار دارد.
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