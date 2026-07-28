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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۱

پایان ابهام درباره آینده منصوریان درعراق/سرمربی ایرانی به الطلبه برگشت

پایان ابهام درباره آینده منصوریان درعراق/سرمربی ایرانی به الطلبه برگشت

یکی از رسانه های عراقی خبر از حل اختلاف بین علیرضا منصوریان با باشگاه الطلبه عراق داد تا این سرمربی ایرانی برای دومین سال متوالی هدایت این تیم را عهده دار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای اخیر علیرضا منصوریان سرمربی ایرانی تیم فوتبال الطلبه عراق، در تمرینات این تیم غایب بود و همین موضوع باعث شد وضعیت همکاری او با این باشگاه در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد.

با این حال طبق اعلام شبکه چهار عراق مشکلات و اختلافات میان مدیریت باشگاه الطلبه و علیرضا منصوریان برطرف شده و این مربی ایرانی بار دیگر هدایت تیم را بر عهده خواهد داشت.

اعضای تیم الطلبه عراق اکنون در شهر اربیل حضور دارند و اردوی آماده سازی این تیم زیر نظر منصوریان پیگیری خواهد شد.

همچنین باشگاه الطلبه پرونده نقل‌وانتقالات خود را بسته و قصد جذب بازیکن جدیدی ندارد. این تیم فصل آینده را با بازیکنانی که تاکنون به خدمت گرفته، نفراتی که قراردادشان تمدید شده و بازیکنان فعلی خود آغاز خواهد کرد.

در همین راستا، اخبار منتشرشده درباره احتمال عقد قرارداد الطلبه با محمد حمید، دروازه‌بان عراقی صحت ندارد و باشگاه چنین برنامه‌ای ندارد.

کد مطلب 6901562
بهنام روان پاک

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