پایان ابهام درباره آینده منصوریان درعراق/سرمربی ایرانی به الطلبه برگشت

به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای اخیر علیرضا منصوریان سرمربی ایرانی تیم فوتبال الطلبه عراق، در تمرینات این تیم غایب بود و همین موضوع باعث شد وضعیت همکاری او با این باشگاه در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد.

با این حال طبق اعلام شبکه چهار عراق مشکلات و اختلافات میان مدیریت باشگاه الطلبه و علیرضا منصوریان برطرف شده و این مربی ایرانی بار دیگر هدایت تیم را بر عهده خواهد داشت.

اعضای تیم الطلبه عراق اکنون در شهر اربیل حضور دارند و اردوی آماده سازی این تیم زیر نظر منصوریان پیگیری خواهد شد.

همچنین باشگاه الطلبه پرونده نقل‌وانتقالات خود را بسته و قصد جذب بازیکن جدیدی ندارد. این تیم فصل آینده را با بازیکنانی که تاکنون به خدمت گرفته، نفراتی که قراردادشان تمدید شده و بازیکنان فعلی خود آغاز خواهد کرد.

در همین راستا، اخبار منتشرشده درباره احتمال عقد قرارداد الطلبه با محمد حمید، دروازه‌بان عراقی صحت ندارد و باشگاه چنین برنامه‌ای ندارد.

