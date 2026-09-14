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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۵

دلایل شکست الطلبه در لیگ عراق از زبان منصوریان

دلایل شکست الطلبه در لیگ عراق از زبان منصوریان

سرمربی تیم فوتبال الطلبه عراق یکی از دلایل شکست تیمش در هفته هفتم سوپرلیگ را عدم تمرین بازیکنان عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال نفت میسان و الطلبه در هفته هفتم سوپر لیگ عراق شامگاه یکشنبه ۲۲ شهریور رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود میسان خاتمه یافت تا علیرضا منصوریان و شاگردانش در الطلبه یک شکست دیگر را متحمل شوند.

منصوریان در پایان این بازی اظهار داشت: پیروزی نفت میسان را تبریک می‌گویم. ما به مدت یک هفته تمرین نکردیم و این موضوع تأثیر واضحی بر آمادگی تیم گذاشت.

وی افزود: اخراج بازیکن ما فشار بیشتری به تیم وارد کرد و با توجه به کمبود نفرات، نحوه بازی و محاسبات ما در زمین تغییر کرد.

سرمربی الطلبه ادامه داد: ما تعدادی بازیکن بومی در اختیار داریم و برخی از آنها به دلیل نامنظم بودن تمرینات دچار مصدومیت شدند.

کد مطلب 6946573

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