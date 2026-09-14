دلایل شکست الطلبه در لیگ عراق از زبان منصوریان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال نفت میسان و الطلبه در هفته هفتم سوپر لیگ عراق شامگاه یکشنبه ۲۲ شهریور رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود میسان خاتمه یافت تا علیرضا منصوریان و شاگردانش در الطلبه یک شکست دیگر را متحمل شوند.

منصوریان در پایان این بازی اظهار داشت: پیروزی نفت میسان را تبریک می‌گویم. ما به مدت یک هفته تمرین نکردیم و این موضوع تأثیر واضحی بر آمادگی تیم گذاشت.

وی افزود: اخراج بازیکن ما فشار بیشتری به تیم وارد کرد و با توجه به کمبود نفرات، نحوه بازی و محاسبات ما در زمین تغییر کرد.

سرمربی الطلبه ادامه داد: ما تعدادی بازیکن بومی در اختیار داریم و برخی از آنها به دلیل نامنظم بودن تمرینات دچار مصدومیت شدند.