به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان درباره دیدار تیمش برابر تیم فوتبال زاخو در لیگ ستارگان عراق درباره شرایط این مسابقه اظهار کرد: دیدار برابر زاخو بازی سختی خواهد بود، چرا که این تیم بازیکنان خوبی در اختیار دارد. ما سبک بازی زاخو را در دیدارهای گذشته بررسی کرده‌ایم، اما این تیم سرمربی خود را تغییر داده و طلال البلوشی هدایت آن را بر عهده گرفته است.

وی ادامه داد: برای این مسابقه به خوبی آماده شده‌ایم و تلاش می‌کنیم هر سه امتیاز را به دست آوریم. تیم‌های شمال عراق مانند موصل، اربیل و دهوک نیز تیم‌های خوبی هستند و برای آنها آرزوی موفقیت دارم.

سرمربی الطلبه درباره مشکلات مالی این تیم نیز گفت: مشکلات مالی همچنان بر تیم سایه انداخته و هنوز نتوانسته‌ایم از این شرایط خارج شویم. صلاح با تمام توان تلاش می‌کند این مشکل را حل کند.

منصوریان افزود: به دلیل بحران مالی، تیم نتوانست جلسه تمرینی خود را برگزار کند. امروز یک جلسه تمرینی خواهیم داشت و پس از آن بدون برگزاری جلسه تمرینی دیگری به میدان خواهیم رفت. امیدوارم بتوانیم در این مسابقه به پیروزی برسیم.

سلمانی: امیدوارم بحران مالی در الطلبه رفع شود

در ادامه این نشست، جعفر سلمانی، بازیکن تیم فوتبال الطلبه، نیز درباره دیدار برابر زاخو گفت: این مسابقه دشوار خواهد بود، چرا که زاخو بازیکنان و ستاره‌های خوبی در اختیار دارد، اما ما تلاش می‌کنیم به پیروزی برسیم و هوادارانمان را خوشحال کنیم.

وی افزود: امیدواریم مدیریت باشگاه و صلاح الفتلاوی بتوانند هرچه سریع‌تر بحران مالی تیم را برطرف کنند. ما تیم و بازیکنان خوبی در اختیار داریم و می‌توانیم برای قهرمانی در لیگ ستارگان عراق رقابت کنیم.

لازم به ذکر است که تیم الطلبه با ۴ بازی و کسب ۵ امتیاز در رده دهم جدول لیگ عراق قرار دارد و این دو تیم امروز شنبه ۱۴ شهریور و از ساعت ۱۹:۱۵ به وقت تهران به مصاف هم می روند.