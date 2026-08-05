خبر خوب برای منصوریان/ الطلبه در آستانه رفع محرومیت نقل و انتقالاتی

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه الطلبه عراق به حل یکی از مهم‌ترین پرونده‌های حقوقی خود نزدیک شده و در آستانه پایان دادن به اختلاف مالی با طلال البلوشی، سرمربی قطری سابق این تیم، قرار دارد؛ اقدامی که می‌تواند به لغو رسمی محرومیت این باشگاه منجر شود.

یک منبع آگاه در باشگاه الطلبه در گفتگو با خبرگزاری المعلومه اعلام کرد که مدیریت باشگاه طی دو روز آینده مطالبات معوقه طلال البلوشی را پرداخت خواهد کرد تا با تکمیل مراحل قانونی، پرونده این شکایت بسته شده و محرومیت اعمال‌شده علیه باشگاه نیز لغو شود.

به گفته این منبع، طلال البلوشی پیش‌تر به دلیل پرداخت نشدن مطالبات مالی خود از فصل گذشته، از باشگاه الطلبه شکایت کرده بود شکایتی که در نهایت به اعمال محرومیت علیه این باشگاه انجامید.

وی افزود که روند حل این پرونده در مراحل پایانی قرار دارد و با تسویه کامل مطالبات مالی، اختلاف میان دو طرف پایان خواهد یافت. به این ترتیب، باشگاه الطلبه یکی از مهم‌ترین پرونده‌های معوق خود را پیش از آغاز فصل جدید به طور رسمی مختومه خواهد کرد.

باشگاه الطلبه پس از جدایی طلال البلوشی در سه‌ماهه نخست فصل گذشته، علیرضا منصوریان، سرمربی ایرانی، را به عنوان جانشین او انتخاب کرد و در فصل جدید هم با هدایت منصوریان کار خود را در لیگ ستارگان عراق آغاز می کند.

لازم به ذکر است که تا لحظه نگارش این خبر پنجره نقل و انتقالاتی الطلبه برای سه دوره در سایت فیفا بسته است.