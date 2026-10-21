به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک در راستای سیاست‌های حمایتی خود از دولت و با هدف کمک به جبران خسارات و رفع مشکلات واحدهای آسیب‌دیده از جنگ ۴۰ روزه، پرداخت کمک‌های مالی به این واحدها را در دستور کار قرار داده است.

بر این اساس، تاکنون ۷ هزار و ۳۴۲ درخواست به مبلغ ۵۲۲ هزار و ۶۰۹ میلیارد ریال به بانک ملی ایران ارائه شده که از این تعداد، با ۶ هزار و ۵۶۸ درخواست به مبلغ ۴۱۸ هزار و ۱۵ میلیارد ریال موافقت شده است.

همچنین از مجموع درخواست‌های ارائه‌شده، یک هزار و ۶۷۸ درخواست به مبلغ ۴۸ هزار و ۸۶۵ میلیارد ریال به تصویب رسیده است.

یک درخواست به مبلغ یک میلیون و ۳۰۰ هزار یورو در بخش ارزی نیز به بانک ارائه شده که با آن موافقت شده است.

بر اساس این گزارش، در مجموع تاکنون ۹۱۴ درخواست به مبلغ ۷۶ هزار و ۱۳۰ میلیارد ریال پرداخت شده است. از این میزان، ۷۱۲ درخواست به مبلغ ۵۳ هزار میلیارد ریال بابت تأمین سرمایه در گردش، ۱۲۶ درخواست به مبلغ ۱۶ هزار و ۵۹۲ میلیارد ریال بابت گشایش اعتبار اسنادی داخلی و ۷۶ درخواست به مبلغ ۶ هزار و ۵۳۸ میلیارد ریال بابت صدور ضمانت‌نامه پرداخت شده است.