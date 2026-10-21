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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۷

بیش از ۷ همت تسهیلات پرداخت شد؛

حمایت بانک ملی ایران از واحدهای آسیب‌دیده جنگ ۴۰ روزه

حمایت بانک ملی ایران از واحدهای آسیب‌دیده جنگ ۴۰ روزه

بانک ملی ایران در راستای سیاست‌های حمایتی خود از دولت و با هدف کمک به جبران خسارات واحدهای آسیب‌دیده از جنگ ۴۰ روزه، تاکنون ۷۶ هزار و ۱۳۰ میلیارد ریال تسهیلات و کمک مالی به متقاضیان پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک در راستای سیاست‌های حمایتی خود از دولت و با هدف کمک به جبران خسارات و رفع مشکلات واحدهای آسیب‌دیده از جنگ ۴۰ روزه، پرداخت کمک‌های مالی به این واحدها را در دستور کار قرار داده است.

بر این اساس، تاکنون ۷ هزار و ۳۴۲ درخواست به مبلغ ۵۲۲ هزار و ۶۰۹ میلیارد ریال به بانک ملی ایران ارائه شده که از این تعداد، با ۶ هزار و ۵۶۸ درخواست به مبلغ ۴۱۸ هزار و ۱۵ میلیارد ریال موافقت شده است.

همچنین از مجموع درخواست‌های ارائه‌شده، یک هزار و ۶۷۸ درخواست به مبلغ ۴۸ هزار و ۸۶۵ میلیارد ریال به تصویب رسیده است.
یک درخواست به مبلغ یک میلیون و ۳۰۰ هزار یورو در بخش ارزی نیز به بانک ارائه شده که با آن موافقت شده است.

بر اساس این گزارش، در مجموع تاکنون ۹۱۴ درخواست به مبلغ ۷۶ هزار و ۱۳۰ میلیارد ریال پرداخت شده است. از این میزان، ۷۱۲ درخواست به مبلغ ۵۳ هزار میلیارد ریال بابت تأمین سرمایه در گردش، ۱۲۶ درخواست به مبلغ ۱۶ هزار و ۵۹۲ میلیارد ریال بابت گشایش اعتبار اسنادی داخلی و ۷۶ درخواست به مبلغ ۶ هزار و ۵۳۸ میلیارد ریال بابت صدور ضمانت‌نامه پرداخت شده است.

کد مطلب 6985176

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