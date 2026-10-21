علی نیکونهاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت سلامت بانوان اظهار کرد: وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی ایلام سرمایه‌گذاری بسیار زیادی برای تهیه و خرید مکمل‌های مورد نیاز گروه‌های سنی مختلف انجام داده و این مکمل‌ها به صورت کاملاً رایگان در مراکز بهداشتی توزیع می‌شود.

وی با اشاره به هدف توزیع این مکمل‌ها افزود: مصرف مستمر و مداوم کلسیم و ویتامین دی به‌ویژه در دوران میانسالی که پنجره طلایی ورود به سالمندی محسوب می‌شود، نقش بسزایی در پیشگیری از پوکی استخوان دارد و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد که شیوع شکستگی‌های جزئی و وسیع و حتی شکستگی‌های منجر به مرگ در اثر پوکی استخوان در بین بانوان استان بالاتر از آقایان است و همین موضوع ضرورت توجه به سلامت بانوان را دوچندان می‌کند.

نیکونهاد با اشاره به اهمیت سلامت روان بانوان خاطرنشان کرد: بانوان ستون فقرات خانواده و جامعه محسوب می‌شوند و به دلیل بار عاطفی سنگین، در معرض فرسودگی شغلی و استرس مزمن قرار دارند؛ بنابراین توصیه می‌شود مهارت‌های مدیریت استرس را آموزش ببینند و در صورت نیاز از خدمات مشاوره‌ای رایگان مراکز بهداشتی بهره‌مند شوند.

وی در پایان با اشاره به خدمات متنوع این مراکز گفت: خدمات متنوعی مانند معاینات پزشکی، آزمایش‌های دوره‌ای، مشاوره تغذیه و روانشناسی و حتی خدمات دندانپزشکی در مراکز بهداشتی به صورت رایگان ارائه می‌شود و شهروندان می‌توانند با مراجعه به این مراکز از این خدمات بهره‌مند شوند.