به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین اعلام کرد حل‌وفصل مسئله اوکراین بدون حضور نماینده‌ای از کی‌یف امکان‌پذیر نیست و فردی در پایتخت اوکراین باید تصمیمی مسئولانه برای پایان دادن به درگیری اتخاذ کند.

وی افزود: اتخاذ چنین تصمیمی برای پیشبرد روند حل‌وفصل بحران اوکراین ضروری است.

سخنگوی کرملین همچنین درباره مشارکت الکساندر استوب، رئیس‌جمهور فنلاند در تماس‌های مرتبط با اوکراین گفت: اگر حضور وی به پیشبرد سازنده گفت‌وگوها کمک کند و صرفاً به تکرار موضع مشترک کشورهای اروپایی محدود نباشد، می‌توان آن را مثبت ارزیابی کرد.

پسکوف با اشاره به موضع مسکو درباره جنگ اوکراین تأکید کرد روسیه به صلح نیاز دارد، نه آتش‌بس و موضع این کشور در این زمینه تغییری نکرده است.