به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا، روسیه را مسئول حملات اخیر به کشتی‌ها در دریای سیاه دانست و مسکو را به استفاده عمدی از مواد غذایی به‌عنوان ابزار جنگی متهم کرد.

کالاس در نشست عمومی پارلمان اروپا در استراسبورگ اعلام کرد که طی ۱۰ روز گذشته، ۶ حمله با پهپادهای منتسب به روسیه علیه کشتی‌ ها در دریای سیاه رخ داده که نشان‌ دهنده تشدید خطرناک تنش‌ ها در منطقه است.

مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا با تاکید بر اهمیت دریای سیاه در صادرات غلات اوکراین ادعا کرد: روسیه عمدا غذا را به سلاح تبدیل کرده و امنیت غذایی جهان، به‌ویژه در آفریقا، آسیا و خاورمیانه را به خطر می‌اندازد.

کالاس همچنین مدعی شد که روسیه از اواسط ژوئیه حملات خود به مسیرهای صادراتی اوکراین را افزایش داده و اکنون گذرگاه‌های مرزی مولداوی، رومانی و لهستان را نیز هدف قرار می‌دهد.

وی با اشاره به افزایش ۲ میلیون تنی صادرات غلات اوکراین از مسیرهای زمینی از ماه ژوئیه، بر ضرورت تقویت امنیت دریای سیاه و رود دانوب تاکید کرد و از ایجاد مرکز مشترک امنیت دریایی دریای سیاه توسط رومانی و بلغارستان با حمایت اتحادیه اروپا خبر داد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرد این اتحادیه با ترکیه، هند و دیگر شرکای بین‌المللی برای تضمین آزادی کشتیرانی در دریای سیاه همکاری می‌کند.