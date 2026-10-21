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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۳

قزوین در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ رتبه سطح عالی گرفت

قزوین در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ رتبه سطح عالی گرفت

قزوین- رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و ارتباطات مردمی وزارت کشور از کسب سطح عالی در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ استان قزوین خبر داد و عملکرد مجموعه مدیریتی استان را مطلوب ارزیابی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی عارف‌پور پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با محمد نوذری، استاندار قزوین، با اشاره به نتایج ارزیابی عملکرد استان‌ها اظهار کرد: استان قزوین در ارزیابی سال ۱۴۰۴ موفق به کسب سطح عالی شده و بررسی‌های انجام‌شده، بیانگر عملکرد مطلوب مجموعه مدیریتی استان است.

وی با اشاره به اقدامات و ابتکارات صورت‌گرفته در مدیریت استان افزود: عملکرد استاندار قزوین قابل دفاع است و خلاقیت‌های مدیریتی، تلاش مستمر و همراهی دستگاه‌های اجرایی از جمله نکات قابل توجه در ارزیابی عملکرد استان به شمار می‌رود.

رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و ارتباطات مردمی وزارت کشور با تأکید بر اهمیت انسجام مدیریتی خاطرنشان کرد: استانداری‌ها در خط مقدم وزارت کشور برای اجرای سیاست‌ها و پیگیری مطالبات مردم قرار دارند و موفقیت در این مسیر به هماهنگی و همراهی بخش‌های مختلف اجرایی نیاز دارد.

کد مطلب 6985221

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