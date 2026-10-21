قزوین در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ رتبه سطح عالی گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی عارف‌پور پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با محمد نوذری، استاندار قزوین، با اشاره به نتایج ارزیابی عملکرد استان‌ها اظهار کرد: استان قزوین در ارزیابی سال ۱۴۰۴ موفق به کسب سطح عالی شده و بررسی‌های انجام‌شده، بیانگر عملکرد مطلوب مجموعه مدیریتی استان است.

وی با اشاره به اقدامات و ابتکارات صورت‌گرفته در مدیریت استان افزود: عملکرد استاندار قزوین قابل دفاع است و خلاقیت‌های مدیریتی، تلاش مستمر و همراهی دستگاه‌های اجرایی از جمله نکات قابل توجه در ارزیابی عملکرد استان به شمار می‌رود.

رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و ارتباطات مردمی وزارت کشور با تأکید بر اهمیت انسجام مدیریتی خاطرنشان کرد: استانداری‌ها در خط مقدم وزارت کشور برای اجرای سیاست‌ها و پیگیری مطالبات مردم قرار دارند و موفقیت در این مسیر به هماهنگی و همراهی بخش‌های مختلف اجرایی نیاز دارد.