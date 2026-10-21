نوذری: حل مشکلات مردم باید محور مدیریت استان قزوین باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با محمدمهدی عارف‌پور، رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و ارتباطات مردمی وزارت کشور، اظهار کرد: قزوین در سال‌های گذشته از التهابات سیاسی آسیب دیده است و تلاش کرده‌ایم با تقویت انسجام و بهره‌گیری از ظرفیت شخصیت‌های اثرگذار، تمرکز مدیریت استان را بر حل مشکلات مردم و توسعه منطقه قرار دهیم.

وی افزود: با دعوت از بزرگان استان و همراهی امام جمعه در نشست‌های وفاق ملی، مسائل اساسی قزوین در حوزه‌های بهداشت و درمان، راه، صنعت و گردشگری شناسایی شده و پیگیری آن‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

استاندار قزوین با تأکید بر اهمیت نظارت و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: ساختار بازرسی و ارتباطات مردمی نقش مهمی در شناسایی مشکلات و پیگیری مطالبات شهروندان دارد و دستگاه‌های اجرایی باید نسبت به درخواست‌های مردم پاسخگو باشند.

نوذری ارتباط مستقیم با شهروندان را از اولویت‌های مدیریت استان دانست و گفت: به‌صورت ماهانه در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) حضور پیدا می‌کنم تا مسائل و درخواست‌های مردم را به‌صورت مستقیم بشنوم و بررسی کنم.

وی خاطرنشان کرد: موضوعات مطرح‌شده در این ارتباط‌ها برای بررسی و رسیدگی به دستگاه‌های مسئول ارجاع می‌شود تا روند پیگیری مطالبات مردم دنبال شود.