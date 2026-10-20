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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۹:۴۶

اتصال ۹۹ مدرسه در قزوین به فیبر نوری

اتصال ۹۹ مدرسه در قزوین به فیبر نوری

قزوین- مدیر فناوری اطلاعات استانداری قزوین گفت"  تعداد مدارس متصل به شبکه فیبر نوری در استان قزوین از ۱۵ مدرسه در دی‌ماه گذشته به ۹۹ مدرسه رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد کشاورز رضائی از افزایش اتصال مدارس استان به شبکه پرسرعت فیبر نوری خبر داد و اظهار کرد: تعداد مدارس بهره‌مند از این زیرساخت ارتباطی از ۱۵ واحد در دی‌ماه گذشته به ۹۹ مدرسه رسیده است.

وی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در حوزه آموزش‌وپرورش افزود: دسترسی مدارس به شبکه ارتباطی پرسرعت و پایدار، از زیرساخت‌های تحقق عدالت آموزشی و ارتقای خدمات هوشمندسازی در مدارس به شمار می‌رود.

مدیر فناوری اطلاعات استانداری قزوین با بیان اینکه این روند بیانگر رشد ۵۶۰ درصدی اتصال مدارس به فیبر نوری است، تصریح کرد: تاکنون ۶۷ درصد از اهداف و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این حوزه محقق شده است.

کشاورز رضائی ادامه داد: برنامه اتصال سایر مدارس هدف‌گذاری‌شده نیز با اولویت در دست اجراست تا زیرساخت‌های ارتباطی مورد نیاز مراکز آموزشی استان توسعه یابد.

کد مطلب 6983587

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