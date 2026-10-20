اتصال ۹۹ مدرسه در قزوین به فیبر نوری

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد کشاورز رضائی از افزایش اتصال مدارس استان به شبکه پرسرعت فیبر نوری خبر داد و اظهار کرد: تعداد مدارس بهره‌مند از این زیرساخت ارتباطی از ۱۵ واحد در دی‌ماه گذشته به ۹۹ مدرسه رسیده است.

وی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در حوزه آموزش‌وپرورش افزود: دسترسی مدارس به شبکه ارتباطی پرسرعت و پایدار، از زیرساخت‌های تحقق عدالت آموزشی و ارتقای خدمات هوشمندسازی در مدارس به شمار می‌رود.

مدیر فناوری اطلاعات استانداری قزوین با بیان اینکه این روند بیانگر رشد ۵۶۰ درصدی اتصال مدارس به فیبر نوری است، تصریح کرد: تاکنون ۶۷ درصد از اهداف و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این حوزه محقق شده است.

کشاورز رضائی ادامه داد: برنامه اتصال سایر مدارس هدف‌گذاری‌شده نیز با اولویت در دست اجراست تا زیرساخت‌های ارتباطی مورد نیاز مراکز آموزشی استان توسعه یابد.

